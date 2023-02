Recuperação da SP-98 vai levar ainda algum tempo, diz Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas concedeu entrevista em São Sebastião, cidade do litoral norte mais afetada pelos temporais, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. “Estamos liberando os bloqueios, conseguimos liberar o [acesso da praia] de Toque-Toque, estamos chegando a Maresias, fazendo a operação pare e siga. A ideia é que a gente possa liberar hoje até a Barra do Sahy”.

De acordo com o governador, as grandes vias de deslocamento vão ser a Rio-Santos e a Tamoios.

“A recuperação da Mogi-Bertioga vai levar ainda algum tempo, é um trecho bastante atingido, e a recuperação da Rio Sul pode levar um tempo enorme”, afirmou.

Tarcísio de Freitas lembrou que as pessoas que não tiveram a casa atingida sofrem com a falta de energia e comunicação.