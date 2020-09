Recuperado da Covid-19, Ashiuchi retoma atividades

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), está recuperado da Covid-19 e voltou aos trabalhos na Prefeitura na quinta-feira (10).

A informação foi divulgado pelo prefeito em vídeo publicado em rede social.

No vídeo Ashiuchi agradeceu o apoio da família e secretários enquanto trabalhou remotamente.

“Estou voltando agora com as atividades presenciais na Prefeitura de Suzano. Por isso quero agradecer a Deus por todos os momentos em que esteve comigo e minha família no enfrentamento da Covid-19. Agradeço aos amigos, minha esposa Larissa e familiares, que me apoiaram nesse período”, disse.

O prefeito suzanense também lembrou as diversas mensagens de apoio e oração que recebeu.

No final o prefeito pediu para que, quem puder, “pratique o isolamento social, use máscara e álcool em gel, pois o coronavírus não é brincadeira”.

Infecção

O prefeito foi diagnosticado no dia 28 de agosto. Após diagnóstico, iniciou o isolamento social, onde passou a exercer as atividades de casa. O chefe do Executivo teve comprometimento dos pulmões inferior a 25% e fez todo o tratamento necessário ao longo de duas semanas, se recuperando completamente. Após avaliação médica, ele pôde retornar ao trabalho no Paço Municipal.