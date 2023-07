Recursos de R$ 18 mi garantem obras em 3 estradas vicinais

Aproximadamente R$ 18,1 milhões foram investidos no recapeamento das estradas do Furuyama, das Neves e Matsuzaki, de acordo com as informações da Prefeitura de Suzano.

O maior investimento foi feito na Estrada do Furuyama, com aproximadamente R$ 13 milhões, segundo a Prefeitura. A administração expôs que o preço do recapeamento das estradas das Neves e Matsuzaki é de R$ 5.140.335,48.

Os trabalhos nas estradas das Neves e Matsuzaki já foram finalizados, mas, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), “a empresa responsável pelas obras está realizando alguns reparos na via, com previsão de conclusão para a segunda quinzena de julho”.

As obras na Estrada do Furuyama ainda não foram finalizadas, e o DER explica o trabalho que está sendo feito no local. “Estão sendo executados serviços de implantação de novo sistema de drenagem, implantação de linhas de tubos, drenos de pavimento, drenos profundos, canaletas, guia, sarjeta e calçamento, além da implantação da base de pavimentação e a aplicação de massa asfáltica”.

A Prefeitura de Suzano afirmou que “sempre acompanha de perto as obras executadas na cidade, mesmo quando elas são realizadas por outras entidades ou governos para que seja garantida a qualidade da execução do projeto em benefício da população”.

A estrada do Furuyama está localizada no bairro Boa Vista Paulista, enquanto as estradas das Neves e Matsuzaki estão interligadas na Vila Aparecida.