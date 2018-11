Rede coletora de esgoto da Glicério receberá lavagem no feriado prolongado

A rede coletora de esgoto da rua General Francisco Glicério passará por serviços de lavagem e filmagem entre sexta-feira e domingo (2, 3 e 4). Os trabalhos serão realizados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), das 8 às 17 horas. A iniciativa para desobstrução das galerias subterrâneas atende a um pedido feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi como forma de minimizar os impactos das fortes chuvas e evitar alagamentos na região central de Suzano.

Os serviços da Sabesp começarão na esquina da Glicério com a rua Presidente Nereu Ramos e se estenderão até a rua Dr. Prudente de Moraes. Para isso, haverá a necessidade de algumas interdições parciais na via, que serão providenciadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, com sinalização específica e presença de agentes de trânsito, conforme os trabalhos avançarem. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos também fará o acompanhamento e dará suporte caso seja necessário.

A lavagem e a filmagem da rede coletora serão realizadas pela equipe do Polo de Manutenção de Esgoto da Unidade de Gerenciamento Regional (UGR) Alto Tietê, vinculado à Unidade de Negócio Leste da Sabesp. “Faremos todas as orientações necessárias no local, mas os trabalhos não devem afetar muito o trânsito, já que ocorrerão durante o feriado prolongado, quando o volume de veículos tende naturalmente a ser menor”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo.

Segundo ele, há mais de cinco anos que o serviço não é feito neste trecho. Em 2015 houve lavagem na rede coletora da Glicério, mas isso ocorreu entre as ruas Regina Cabalau Mendonça e Presidente Nereu Ramos. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a limpeza será de grande importância no combate a alagamentos na região central. “Com a desobstrução da rede coletora haverá um escoamento melhor, pois a água da chuva também acaba caindo na tubulação de esgoto. Sem dúvida, garantirá mais tranquilidade a moradores e comerciantes da Glicério”, disse o chefe do Executivo.