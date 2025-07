Rede de proteção social em Suzano é reforçada com ações no primeiro semestre

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, finalizou o primeiro semestre de 2025 com um balanço positivo e marcado por avanços expressivos na proteção social, no fortalecimento das redes de acolhimento e na ampliação do acesso a direitos básicos da população mais vulnerável.

Entre as iniciativas de destaque está a inauguração da nova sede do Conselho Tutelar II, no bairro Cidade Boa Vista, realizada em abril. O espaço foi planejado para garantir melhores condições de trabalho aos conselheiros e mais acolhimento às famílias. “Essa entrega simboliza o nosso compromisso com a proteção integral da criança e do adolescente. É uma estrutura pensada para atender com dignidade e eficiência”, destacou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo.

Além disso, a pasta colocou em prática o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, criando também um sistema de inscrição para entidades receberem mantimentos do Banco de Alimentos, fortalecendo a rede de apoio à segurança alimentar da cidade. Ainda nesse eixo, o município realizou o "Carnaval da Conscientização", campanha que combate o trabalho infantil por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), que por sua vez alcançou 25 abordagens e o acompanhamento de 57 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Garippo também enfatizou a importância da escuta ativa e do diálogo com a rede socioassistencial. “Visitamos instituições parceiras, ouvimos profissionais, dialogamos com usuários dos serviços e promovemos encontros formativos. Isso fortalece nossas políticas e amplia o olhar humanizado da assistência social em Suzano”, afirmou o secretário.

Na área de qualificação profissional, a Secretaria realizou cursos de “Comunicação Assertiva” e “Mediação de Conflitos” em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), voltados a profissionais de nível médio. Também promoveu ações formativas como o minicurso de Introdução ao QGIS, um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de código aberto e gratuito, utilizado para visualizar, editar, analisar e publicar dados geoespaciais, com a Universidade Federal do ABC, e atividades voltadas ao fortalecimento da Vigilância Socioassistencial.