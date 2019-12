Rede DS apresenta Centro Médico a parceiros que integrarão projeto

Foi apresentado, na manhã desta terça-feira, 17, o Centro Médico Clube DS aos parceiros que, a partir de agora, farão parte deste grande projeto que tem como objetivo oferecer um atendimento humanizado e de qualidade aos assinantes.

O evento contou com um café, que reuniu os parceiros que integrarão esse time. Várias campanhas foram apresentadas às empresas presentes. "Elas foram pensadas com carinho, tanto para quem já é assinante quanto para aqueles que vão adquirir o cartão do Clube DS".

A previsão é de que a clínica comece a funcionar no dia 6 de janeiro. Já no dia 2, os agendamentos já poderão ser feitos.

"O projeto só foi possível por conta de nossas parcerias. São empresas que estão há muitos anos atuando na cidade. Eles acreditaram em nossa proposta e objetivo", conta Fátima Ramos, gestora do centro médico.

"Vai ser uma experiência muito nova, e eu não esperava por isso. Queria montar uma sala, e eles me deram essa oportunidade. Estou muito animada para começar. Vai dar muito certo", conta a dentista Tamires Donato, 23, que abriu seu próprio consultório no Clube DS.

Entre as empresas parceiras estão Drogaria Máximo, a farmácia de manipulação Nossa Fórmula e a Altos da Estética. César de Alencar é diretor-presidente da Nossa Fórmula, que está no mercado há 25 anos. Ele destaca a importância da parceria com o DS, principalmente pelo respeito e confiança, característicos da rede.

"Para a gente é muito interessante. A Nossa Fórmula está estabelecida na cidade, e a Rede DS tem muita credibilidade e é consagrada na região. O público tem muita confiança e um respeito muito grande. É a junção de duas marcas muito fortes", conta Alencar.

Max Heleno Benedito, o Max do Futebol, e Priscila Vieira Benedito são sócios da drogaria Máximo, que fica próxima à Santa Casa de Suzano. Eles definiram a parceria como gratificante e afirmaram que a drogaria fará um trabalho online com o centro médico. "Será um trabalho em conjunto, um indicando o outro. O trabalho da drogaria vai ser online, através de celular e Whatsapp", conta Max do Futebol.

Priscila explicou melhor como vai funcionar esse trabalho online. "Vai ter uma pessoa específica na clinica responsável, na saída do cliente, por encaminhar as receitas. Faremos o atendimento e, dependendo do cliente, ele já vai receber os medicamentos na casa dele", conta a sócia da drogaria.

"É um empreendimento novo. Que a gente consiga iniciar bem no dia 6 e começar o funcionamento com os parceiros. Esse café foi muito importante para nos reunirmos e nos conhecermos", conta Emmanuelle Isabel, sócia do centro médico.

Especialidades

Entre as especialidades disponíveis aos assinantes do DS estão clínica geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia, dentista, geriatria, reumatologia, entre outros. Além disso, as pessoas poderão realizar mais de 50 tipos de exames de imagem e 65 tipos de exames laboratoriais.

O valor de assinatura digital do jornal é de apenas R$ 9,90 por mês. A clínica poderá ser utilizada pelos assinantes e seus dependentes, por meio de agendamentos.