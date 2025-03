Rede Feminina de Combate ao Câncer é homenageada em sessão na Câmara

Em comemoração ao mês da mulher, as integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer “Esther Hidalgo Leite Rondinelli” foram homenageadas com uma moção de aplauso de autoria do vereador Artur Takayama (PL) na sessão ordinária desta quarta-feira (19), na Câmara de Suzano. A entidade comemora 70 anos de fundação em 2025.

“Apresento uma justa homenagem para mulheres que executam um lindo trabalho para aqueles que sofrem com o câncer. A Rede Feminina de Combate ao Câncer atua no município desde 1955, levando esperança às pessoas com câncer de todas as idades, gêneros, tipo e estágios da doença, sendo um serviço gratuito à comunidade”, afirmou Takayama. “A entidade é reconhecida pelos trabalhos desempenhados com amor e dedicação pelas voluntárias. São verdadeiras heroínas, fazendo a diferença na vida das pessoas, dedicando seu tempo, doando um pouco de si para o outro, estendendo a mão para quem precisa. São imprescindíveis para garantir um tratamento digno”, completou.

Também em celebração ao mês da mulher, o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, apresentou uma moção de aplauso para a cabo da Polícia Militar Tânia Cristina de Barros, “pelo profissionalismo e representatividade das mulheres policiais”. Já o parlamentar André Dourado (PT), parabenizou, com uma moção, o Movimento Mãe Onça, “pelos relevantes serviços prestados no acolhimento, fortalecimento e empoderamento às mães atípicas da cidade de Suzano”.

Outras moções de aplauso aprovadas na sessão ordinária foram de autoria dos vereadores Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, ao Centro Veterinário Zeca, “pelos relevantes serviços prestados à comunidade e a inauguração de uma nova clínica”, e Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, “pelos dez anos da Escola da Cidadania José de Souza Candido, pelos relevantes serviços em prol da oferta de formação gratuita na área de cidadania, políticas públicas e direitos humanos”. Já o vereador Rogerio Castilho (PSB) apresentou uma moção de apoio às reivindicações dos trabalhadores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) do Centro Paula Souza.

Projetos de lei

Os vereadores ainda votaram favoravelmente ao projeto de lei de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante), que dispõe sobre a fabricação e utilização de pó de pneus inservíveis provenientes da reciclagem na produção de asfalto ecológico, e a dois projetos de lei de autoria do Executivo. Um, que cria e dispõe sobre o Conselho Municipal de Juventude (Comjuve) e o Fundo Municipal da Juventude (FMJ), e outro, que altera o anexo de metas e prioridades para 2025 da lei municipal 5.561/2024, modifica o anexo V - Programas de Governo do parágrafo 1º do artigo 1° da lei municipal 5.317/2021 e dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial.

Também foi aprovado o projeto de decreto legislativo, de autoria da Mesa Diretiva, que dispõe sobre a concessão da Medalha Tiradentes.