Jornal Diário de Suzano - 09/08/2025
Cidades

Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe Medalha Suzano Brandão

Homenagem é de iniciativa do vereador Artur Takayama (PL)

09 agosto 2025
Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe Medalha Suzano BrandãoRede Feminina de Combate ao Câncer recebe Medalha Suzano Brandão - (Foto: Wanderley Costa)

A Câmara de Suzano entregou ontem (8), às 18h30, a Medalha Suzano Brandão à Rede Feminina de Combate ao Câncer "Esther Hidalgo Leite Rondinelli" pelos relevantes serviços prestados na cidade.

A homenagem é de iniciativa do vereador Artur Takayama (PL) e contou com a aprovação dos demais parlamentares. A Medalha Suzano Brandão foi criada em 2012 e é concedida a pessoas físicas ou entidades públicas e privadas que tenham prestado relevantes serviços ao município de Suzano, contribuindo positivamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

A Rede de Suzano

Fundada em 1955, a Rede Feminina de Combate ao Câncer "Esther Hidalgo Leite Rondinelli" foi inspirada pelo movimento iniciado por Carmem Annes Dias Prudente em São Paulo em 1946. A primeira diretoria foi constituída em 2 de julho de 1955, com Maria Helena Bonilha Cunha como presidente. Esther Hidalgo Leite Rondinelli assumiu a presidência e permaneceu no cargo por 33 anos. 

