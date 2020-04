Rede Feminina de Suzano inicia campanha para ajudar Instituto do Câncer

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano está realizando uma campanha de arrecadação financeira para o Instituto de Câncer Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo. A meta é conseguir R$ 24 mil em dois meses.

A campanha se iniciou na última segunda-feira, 20, e é importante para auxiliar o instituto no momento de pandemia, já que, apesar da preocupação por parte das autoridades de Saúde com o novo coronavírus (Covid-19), as pessoas seguem sofrendo com outros tipos de doenças.

Gil Fuentes, colunista social e voluntário da rede, conta que a grande finalidade do projeto é de mobilizar as pessoas para auxiliar os hospitais e entidades.

"As outras doenças não pararam. As pessoas continuam morrendo de outras coisas. É preciso continuar apoiando as ações que já eram feitas. Este dinheiro será revertido integralmente para o Instituto do Câncer", conta.

Durante o ano, a rede faz chás beneficentes, a fim de arrecadar fundos para hospitais que possuem atendimento direcionado ao câncer. Só que o estado de isolamento social impede que essas ações sejam realizadas de forma presencial.

Assim, as doações para a campanha estão sendo feitas pela internet, no site: vaka.me/1009939, onde o colaborador pode optar por divulgar o nome ou não. Os valores doados por cada um são mantidos em sigilo, sendo publicada apenas a quantia total arrecadada entre todos os doadores e o nome do doador, caso ele queira.

Segundo Gil, desde o início da campanha, empresários de Suzano têm se manifestado e doado. Até a tarde de ontem, pouco mais de R$ 2 mil já haviam sido arrecadados na ação.

"Com esta campanha, estou vendo que as pessoas estão se unindo. Todas as campanhas são importantes. Nesta, nós podemos ajudar quem está aqui ao nosso lado, e por que não fazermos isso? Sabemos para onde vai esse dinheiro e confiamos nas voluntárias, que são pessoas muito sérias", diz.

A rede realiza várias campanhas com a finalidade de arrecadar toalhas, produtos para higiene e alimentos. Uma das instituições que já foram beneficiadas pela rede está o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc).