Rede municipal de ensino economiza R$ 56 mil em consumo de água em 2017

A Prefeitura de Suzano realizou durante todo o ano de 2017 uma fiscalização intensiva no consumo de água de toda a rede municipal de ensino. De janeiro até dezembro, o trabalho resultou na economia de mais de R$ 56 mil no serviço proveniente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mensalmente é feita a análise das contas de água e energia elétrica em relação ao consumo dos meses anteriores de cada unidade escolar, observando o período letivo e recesso. Após isso, é feito contato das empresas fornecedoras para revisão e aferição dos hidrômetros e relógios de luz.



O secretário titular da pasta, Nazih Youssef Franciss, explica que a administração municipal firmou uma parceria com a Sabesp para incentivar a economia nas escolas. Neste programa, foram contemplados, desde 2014, aproximadamente 15 mil alunos de 45 escolas da rede municipal de ensino. Somente em 2017, nove unidades foram atendidas pelo programa, que totalizam 4 mil crianças. “O projeto proporcionou trabalhar com a educação ambiental de forma interdisciplinar, onde a natureza é compreendida como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente das transformações do mundo em que vive”, ressaltou Franciss.



Nos últimos três anos de desempenho, foi possível reduzir o consumo em mais de 12 mil metros cúbicos de água e economizar um valor significativo de R$ 279 mil. “O objetivo do projeto foi fortalecer o trabalho educacional, visando a formação de valores sociais e culturais relacionados ao meio ambiente, levando-os à conscientização do consumo de água nas escolas e, consequentemente, nas residências, trabalhando com os alunos, de forma interdisciplinar, o consumo consciente da água”, argumentou o secretário de Educação.



Boa Energia

Já o projeto “Boa Energia nas Escolas” teve como objetivo sensibilizar e fortalecer o trabalho educacional, visando o uso eficiente e seguro da energia elétrica, gerando mudanças nos hábitos de consumo nas escolas e nas residências. Ocorreram várias etapas durante o ano, como reunião de sensibilização com os diretores, encontro de capacitação, recebimento de materiais, visita da Unidade Móvel de Ensino, além do evento de encerramento, no qual os participantes recebem certificado.



Franciss relata que 67 escolas já participaram do projeto, sendo que neste ano 25 unidades contemplaram as atividades, totalizando 100 mil alunos envolvidos. “No programa, atividades lúdicas educacionais disseminam informações sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente, com intuito de conscientizar alunos e, por consequência, seus familiares. Alguns estudantes conseguiram reduzir o consumo em suas residências em até 53 % e muitas escolas ultrapassaram a meta de economia estabelecida pelo projeto, que é de 11%”, concluiu.