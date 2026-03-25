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Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
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Cidades

Rede municipal oferece acolhimento especializado para 430 mulheres vítimas de violência

RapsVDS integra serviços da Secretaria de Saúde de Suzano para garantir atendimento humanizado, acompanhamento e encaminhamentos necessários

25 março 2026 - 16h30Por De Suzano
Atualmente, 560 pessoas são assistidas, sendo 430 mulheresAtualmente, 560 pessoas são assistidas, sendo 430 mulheres - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RapsVDS), oferece acolhimento especializado, acompanhamento e encaminhamento para mulheres que vivenciam situações de agressão em Suzano. Atualmente, 560 pessoas são assistidas, sendo 430 mulheres. Em 2025, foram acolhidos e registrados no “Monitoramento do Cuidado” 1.136 casos de violência, dos quais 786 envolveram o público feminino. Ele integra a rede municipal de proteção às mulheres e atua de forma articulada com diferentes setores da administração pública, garantindo que as vítimas tenham atendimento humanizado e adequado às suas necessidades.

O serviço reúne profissionais da atenção primária capacitados para identificar, acolher e acompanhar esses casos, oferecendo orientação e suporte às mulheres que buscam ajuda nos equipamentos do município. Dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, a rede tem como objetivo organizar e monitorar o atendimento às pessoas em situação de violência em todos os níveis do sistema municipal, desde a atenção básica até os serviços especializados.

A iniciativa também atua na orientação de profissionais da área e na sistematização de dados relacionados aos casos de agressão, permitindo que o município desenvolva estratégias mais eficazes de prevenção e cuidado. O atendimento pode ocorrer a partir da procura espontânea da vítima ou por encaminhamento de outros locais que integram a rede de proteção, como postos de saúde, serviços de assistência social, escolas, órgãos de segurança pública e o Judiciário. Uma vez identificado o caso, a mulher passa a ser acompanhada na unidade mais próxima de sua residência por profissionais que avaliam sua situação e indicam os encaminhamentos mais adequados, que podem incluir atendimento psicológico, suporte social e orientação sobre os serviços disponíveis na cidade.

Além de garantir o acolhimento imediato, a rede também desenvolve ações de prevenção e conscientização sobre o tema. Equipes da Secretaria de Saúde participam regularmente de atividades educativas em escolas e instituições do município, promovendo debates e orientações a respeito da identificação de diferentes tipos de violência e os caminhos para buscar ajuda.

Outro aspecto importante da RapsVDS é o chamado “Monitoramento do Cuidado”, que promove a articulação entre diferentes equipamentos da rede de saúde, como unidades de emergência e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A estratégia permite acompanhar os casos identificados e garantir que as vítimas recebam suporte contínuo dentro da rede municipal.

Segundo o secretário de Saúde de Suzano, William Harada, o fortalecimento da rede de atendimento é essencial para garantir cuidado integral às mulheres que enfrentam situações de violência. “A saúde tem um papel fundamental nesse processo, pois muitas vezes é na unidade municipal que a vítima procura ajuda pela primeira vez. Por isso, investimos na qualificação da rede e no acolhimento humanizado, para que essas mulheres encontrem apoio, orientação e os encaminhamentos necessários para reconstruir suas vidas com segurança e dignidade”, afirmou.

 

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