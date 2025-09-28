Redução de pressão da água traz economia de 5,3 bilhões de litros de água em duas semanas

Nas duas primeiras semanas de redução da pressão da água em toda a Região Metropolitana de São Paulo, foram economizados 5,3 bilhões de litros de água dos mananciais, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A redução está em vigor desde o dia 27 de agosto.

A Região Metropolitana é abastecida pelo Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que inclui o Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat). A Sabesp explica que a economia é uma quantidade suficiente para abastecer mais de 600 mil pessoas por um mês inteiro.

A redução da pressão da água é feita no período noturno, das 21 às 5 horas, quando há menor consumo pela população.

A ação é preventiva e temporária, e atende uma deliberação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), com objetivo de preservar os reservatórios que abastecem a região.

A medida ainda não tem data para ser finalizada. A Sabesp ressalta que imóveis que possuem suas instalações conectadas à caixa d’água devem sentir menos os efeitos da redução de pressão.