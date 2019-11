Redução de tarifas de energia agrada suzanenses

A redução média de 5,33% nas tarifas de energia elétrica homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a EDP São Paulo agrada a população e comerciantes de Suzano.

A cidade é uma das oito que serão beneficiadas na região.

Para as pessoas, a queda no valor poderia ser maior, mas é boa, principalmente pela economia mensal, que passará a ser sentida a partir de novembro e, integralmente, nas contas que chegarão às casas em dezembro. Os novos valores vigoram desde o último dia 23.

No tempo quente, característico dessa época do ano, o consumo de energia é maior na casa de Allan Moraes, 19. O estudante precisa manter ligado o ar-condicionado e o ventilador, e está sentindo no bolso a diferença.

Ele gosta da notícia. "Embora não seja muito, mas já é bom (o desconto). Moro com mãe, irmão e tia e acho a conta muito cara", afirma o jovem.

"Redução é sempre bem vinda, mas poderia ser maior. Mesmo assim, é melhor reduzir do que aumentar", brinca Raquel Garijo, 35, que trabalha em uma loja de chaves.

A aposentada Adelaide Belchior, 82, gostou da redução. Ela mora sozinha e paga entre R$ 70 e R$ 80 por mês na conta. Ela pede melhorias no serviço prestado pela EDP São Paulo. "Como moro só, é boa (a redução), mas sofro com muitas quedas aqui no Centro (onde mora). Temo que isso estrague minha geladeira e meu freezer", diz.

José das Neves Junior, 61, apoia a redução, mas diz que ela não vai mudar muita coisa com a bandeira vermelha, que vigora neste mês de novembro.

Quando tudo voltar ao normal, ele estima uma economia na faixa de R$ 25 por mês. "Faz muita diferença se eu juntar o valor que eu gasto no meu estabelecimento com o da minha casa", diz o proprietário de um chaveiro.