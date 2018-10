Reeleito para o 5º mandato, Estevam afirma: ‘Temos ainda muito trabalho’

Após receber quase 60 mil votos, que o garantiram a reeleição na Assembleia Legislativa, o deputado Estevam Galvão (DEM) afirmou que tem muito trabalho ainda para se conquistar em Suzano, no Alto Tietê e em todo o Estado de São Paulo. Entre as principais propostas que o democrata vai lutar durante esse mandato são o fim da baldeação em Guaianazes, "abrir as portas" do Hospital das Clínicas, a construção da Faculdade de Tecnologia (Fatec ) e a construção da alça de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

Durante participação na tarde desta quarta-feira (10) ao programa "DS Entrevista Ao Vivo ", o deputado estadual eleito, que ocupará o cargo pela 5ª vez consecutiva, de início, disse que se sentia honrado com a reeleição. "O sentimento foi ótimo. Sempre digo que a eleição vale tudo, menos perder. Felizmente, graças a Deus, o meu trabalho e da equipe foi reconhecido e estou retornando com muita disposição e atuação. Há muitas coisa para se fazer por Suzano, região , além de beneficiar o Estado de São Paulo", enfatizou.

Para o parlamentar, o recado que as urnas deram nestas eleições são claras: classe política desgastada. "A política é dinâmica. Cada eleição tem um cenário totalmente diferente. Nesta por exemplo, o povo tem a consciência que a classe política está desgastada", explicou. Com mais de 20 mil votos conquistados em Suzano, Estevam disse que esperava mais. Contudo, ele reconhece que diante o quadro político dessas eleições foi bem sucedido. "Não esperava esse ‘tsunami’ que aconteceu (nas eleições)".

Questionado sobre o DEM ser o 5º maior partido da bancada e sobre como funcionarão as tratativas com o novo governador do Estado, que será definido apenas no próximo dia 28, entre João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), Estevam comentou que independente de quem for eleito, trabalho é o que não vai faltar. "A disposição de trabalho como deputado será sempre a mesma”.