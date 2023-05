Refeições servidas no Bom Prato aumentam 4,83% no 1º quadrimestre

Nos quatro primeiros meses do ano, a região serviu 502.857 refeições nas unidades. Enquanto que no mesmo período do ano passado foram servidas 479.662 refeições.

A unidade I de Mogi liderou este ano com 122.507 refeições servidas, diariamente são 500 cafés da manhã, 1.100 almoços e 300 jantares. No mesmo período do ano passado a unidade serviu 119.100. A unidade II localizada em Jundiapeba não havia sido inaugurada ainda na ocasião.

Na sequência vem Ferraz de Vasconcelos com 113.619 refeições servidas neste quadrimestre. Enquanto que no ano anterior a unidade distribuía mais refeições do que as outras cidades, eram aproximadamente 143.641 marmitas servidas. Atualmente a unidade serve diariamente 300 cafés da manhã, 900 almoços e 300 jantares.

Suzano serve 112.001 refeições diariamente, sendo 300 cafés da manhã, 1.200 almoços e 300 jantares. Em 2022 a unidade servia 99.249 marmitas.

Itaquaquecetuba distribuiu 97.493 refeições nos quatro primeiros meses deste ano. A unidade oferece diariamente 300 cafés da manhã, 1.000 almoços e 300 jantares. No ano anterior a unidade servia 117.672 refeições, número maior do que neste ano. Todos os restaurantes da rede servem café da manhã, almoço e jantar.O preço continua sendo o mesmo de 22 anos atrás: almoço e jantar custam R$ 1,00; café da manhã custa R$ 0,50.

A equipe de Monitoramento e Qualidade do Bom Prato elabora três opções de cardápio para as unidades, todas com equilíbrio nutricional. A orientação é que o cardápio semanal não se repita, sempre colocam variedade de cardápios.

Toda quarta-feira e sábado é servida a tradicional feijoada. Quatro unidades do Bom Prato do Alto Tietê funcionam de segunda a sexta-feira. São elas: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes II/Jundiapeba e Suzano. A unidade do Bom Prato Mogi das Cruzes I passou a funcionar também aos finais de semana e feriados.

Os municípios que possuem unidades do Bom Prato Móvel são: Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes I. O atendimento será a partir de 02 de maio até 1º de setembro. O Bom Prato Móvel de Ferraz de Vasconcelos está localizado na Rua Acre, 50 - Jardim São Benedito. A unidade I de Mogi fica na Rua Tonga, 20 Jardim Aeroporto.

Nos próximos dois anos, o governo do Estado de São Paulo pretende construir 60 novos restaurantes do Bom Prato.

Para decidir os locais de ampliação a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) da Secretaria de Desenvolvimento Social estuda com base nos dados do CadÚnico, as informações dos Índices de Insegurança Alimentar Grave (IIAG), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) e cruzam os dados sobre Aglomerados Subnormais (áreas de invasão, favelas, palafitas, dentre outros) do IBGE.

A quantidade de refeições servidas no Bom Prato da região aumentou 4,83% no primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Alto Tietê conta com cinco unidades do Bom Prato que estão distribuídas entre Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.