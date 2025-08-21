Reforço de sinalização de trânsito chega ao bairro Cidade Edson em Suzano

A Prefeitura de Suzano realizou nesta semana a revitalização da pintura de sinalização viária na rua Inácio Garcia, no bairro Cidade Edson. Os serviços incluíram a aplicação de faixas de pedestres, linhas de divisão de pista e outros elementos visuais que auxiliam na orientação do trânsito. A medida contribui diretamente para a prevenção de acidentes e para a melhoria da mobilidade urbana no bairro.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, ações como essa reforçam o compromisso da prefeitura com a qualidade de vida nos bairros. “A sinalização viária é essencial para garantir a segurança e a fluidez no trânsito, especialmente em vias com grande circulação. Seguimos trabalhando em diversos pontos da cidade para manter nossas ruas mais organizadas e seguras”, afirmou.