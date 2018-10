Reforço na sinalização por meio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito chega a 15 vias atendidas

Os trabalhos da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de reforço na sinalização em vias públicas de Suzano definidas pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito avançaram e chegaram à rua Regina Cabalau Mendonça, próximo ao cruzamento com a avenida Armando de Salles Oliveira, no Parque Santa Rosa. Com este, já são 15 trechos atendidos pela iniciativa, que é promovida em parceria com o governo do Estado.

No local, são realizadas pintura de faixa de pedestre e de lombada, demarcação de linha contínua para proibição de ultrapassagens, implantação de tachões e instalação de placas. Para a sinalização de solo, é utilizada tinta termoplástica, que tem durabilidade estimada em até cinco anos, muito maior que a da tradicional acrílica, que cerca de oito meses após a aplicação precisa ser reforçada. Agentes da secretaria, inclusive, fazem a orientação de tráfego enquanto os trabalhos são realizados.

A rua Regina Cabalau Mendonça é um dos 23 pontos escolhidos para a ação com base em dados levantados em 2017 e computados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), onde houve ocorrências do tipo, inclusive com morte. Até o momento, 15 locais já receberam ou ainda recebem o reforço na sinalização.

“Todo esse trabalho depende bastante do tempo, pois a tinta termoplástica precisa de um clima quente para fixar melhor no solo, por exemplo. Enquanto isso, as equipes vão realizando outros serviços, como a implantação de tachões e instalação de placas. Nossa expectativa é de que até o final deste ano possamos terminar os oito pontos restantes”, disse o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

A iniciativa é realizada por meio de recursos estaduais que chegam a R$ 970 mil. Enquanto o governo do Estado garante o investimento, cabe ao município definir as ações que serão promovidas em cada um dos trechos definidos. Além de Suzano, outras 56 cidades paulistas também foram contempladas com recursos pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito neste ano.