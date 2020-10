Reforma da Delegacia Central de Suzano é adiada devido à pandemia

As obras da reforma da Delegacia Central de Suzano foram adiadas em decorrência da contingência orçamentária motivada pela pandemia. Os recursos foram realocados para a Secretaria de Saúde para ajudar no combate à Covid - 19 e por isso algumas obras prometidas não iniciaram e as que estavam em andamento foram paralisadas. O início da obra chegou a ser anunciado pelo governador João Doria no ano passado e faz parte do pacote de melhorias prometidas para as delegacias do Alto Tietê.

O Governo do Estado é responsável pelo espaço desde setembro do ano passado, quando o governador autorizou as obras de melhoria do local. O imóvel era de responsabilidade da Prefeitura de Suzano, mas foi destinado à Secretaria de Segurança Pública, atual responsável pelos investimentos no espaço.

Segundo declarações recentes, o governador declarou que todas as obras que foram paralisadas ou não foram iniciadas neste ano, serão retomadas em 2021. Segundo a assessoria do deputado estadual Estevam Galvão (DEM), o parlamentar fará emenda na lei orçamentária que acabou de chegar na Assembleia para garantir os recursos das obras no próximo ano.

É válido lembrar que há muito tempo o prédio da delegacia sofre com a falta de estrutura. O prédio é antigo e em períodos de chuva a água chega a entrar em alguns espaços, que também sofre constantes quedas na energia, atrapalhando os trabalhos dos profissionais que atuam no local.

A intenção é que um novo prédio seja construído no terreno. A estrutura é para que seja criado um complexo da Polícia Civil que atenda todas as demandas da polícia em um único lugar, incluindo a Delegacia da Mulher e um atendimento mais humanizado e ágil no atendimento para a população.