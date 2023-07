Reforma da UBS do Jardim Vitória deve ser finalizada nas próximas semanas

A Secretaria Municipal de Saúde retomará nas próximas semanas os atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no bairro Jardim Vitória. A reforma que está sendo realizada no local deverá ser concluída entre o fim de julho e o início de agosto com a instalação dos equipamentos. Já foram finalizadas as intervenções promovidas na parte estrutural do espaço, que ganhará dois novos consultórios. O vice-prefeito Walmir Pinto e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, vistoriaram o prédio na última terça-feira (11/07) para acompanhar o andamento dos trabalhos.

Os serviços executados na unidade, localizada na rua Leonardo Pinto Mendonça, 325, incluíram revisão da cobertura interna e melhorias no pátio, iluminação, energia elétrica geral, esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais, além da colocação de revestimento interno e externo, promovendo ainda mais acessibilidade ao público. Com as novas intervenções, a unidade deverá aumentar em 20% a capacidade de atendimento.

A verba destinada às intervenções na UBS do Jardim Vitória garantiu um investimento de R$ 759.520,21 na unidade. Os recursos são provenientes da União, viabilizados pelos deputados federais Orlando Silva (R$ 400 mil) e Vanderlei Macris (R$ 249.987,99), e contrapartida da prefeitura no valor de R$ 109.532,22.

Apesar da reforma pela qual o prédio está passando, a população não deixou de ser atendida pela UBS. Desde o segundo semestre do ano passado, os pacientes da unidade frequentavam as consultas na estrutura provisória situada nas proximidades do Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz, na rua Kazuo Kajiwara 91, no Parque Santa Rosa.

O secretário Pedro Ishi frisou a relevância do equipamento para o Jardim Vitória e os moradores dos bairros adjacentes. “Muitas pessoas dependem dos serviços que são ofertados nesta unidade. Por isso, precisávamos promover uma readequação do espaço para atender com qualidade a esta demanda. Em breve, os moradores poderão usufruir dos serviços em uma estrutura revitalizada, com os equipamentos necessários para os atendimentos que serão proporcionados”, declarou o chefe da pasta.

Já o vice-prefeito assinalou que a reforma é mais uma importante entrega da administração municipal. “A população será acolhida num equipamento de alto padrão, que garantirá maior conforto para todos que precisarem dos serviços de saúde. Estamos nos aproximando da conclusão de mais uma relevante obra em nossa cidade, que se tornará mais uma referência no município. Com os investimentos que estão sendo proporcionados, nossas unidades estão ficando mais funcionais e aconchegantes, garantindo maior bem-estar aos pacientes”, concluiu Walmir. A supervisora da Cultura, Márcia Belarmino, também participou da visita.