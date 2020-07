Reforma da UBS do Miguel Badra Alto avança e deve ser concluída neste mês

A reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto, deve ser concluída até o fim deste mês. Os serviços estão agora na fase de pintura e de aplicação de identidade visual no setor onde ficam consultórios, farmácia, almoxarifado e copa. Na semana que vem os mesmos trabalhos seguirão para as demais alas do posto. Mesmo com a obra ocorrendo, vale destacar que atendimento ao público não foi prejudicado e segue normalmente.

A empresa responsável é a RS Fernandes Engenharia e Construção. O investimento na reforma supera R$ 127,5 mil e a maior parte é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Orlando Silva. Desde o início da obra, há cerca de um mês, já houve substituição do forro, climatização de todo o ambiente a partir da instalação de aparelhos de ar condicionado e melhoria na iluminação com lâmpadas de LED, e agora a pintura e a aplicação de identidade visual.

“Além disso, passamos a ter todo o sistema informatizado, com fichas e prontuários acessíveis de forma virtual”, disse o gerente da UBS do Miguel Badra Alto, Bruno Cezar Santana. Na manhã desta quarta-feira (08/07), ele recepcionou o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, que foram vistoriar o andamento dos trabalhos no posto, localizado há cerca de 30 anos na rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125.

“Já são quase 100% das nossas unidades reformadas, revitalizadas e ampliadas. Isso fortalece o compromisso da gestão com o SUS (Sistema Único de Saúde), de dar qualidade de atendimento à população cada vez mais. E é o que vai ocorrer no Miguel Badra Alto, com um local que passará a ter uma infraestrutura muita mais adequada para a oferta dos serviços da rede básica”, destacou o chefe da pasta. Em média, a UBS realiza 20 mil atendimentos por mês. Só de consultas médicas (clínica geral, pediatria e ginecologia) são 3 mil.

“Esta é a última fase da obra e nas próximas semanas os serviços estarão concluídos. Teremos uma unidade praticamente nova e focada ainda mais na excelência do atendimento prestado. Por isso, agradeço ao secretário, ao gerente da UBS e a toda a equipe que se dedica diariamente aos moradores dessa região de Suzano”, finalizou o prefeito.