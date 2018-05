Reforma do PA de Palmeiras é entregue e atenderá 4 mil por mês

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), entregou nesta sexta-feira (25) a reforma do Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras. A unidade, que funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, realiza 4 mil atendimentos mensais, em clínica geral, pediatria e pequenas cirurgias. Neste ano, já foram feitos 361 procedimentos. Atualmente, três médicos plantonistas atendem no local.

Durante o evento, houve também o anúncio de outros investimentos destinados a área da saúde. O deputado estadual André do Prado (PR) repassou R$ 700 mil para custeios do setor e o deputado federal Márcio Alvino (PR) comunicou a conquista de mais duas ambulâncias - no valor de R$ 340 mil - para a cidade, sendo que uma delas fará especialmente o atendimento do PA de Palmeiras.

Na oportunidade, também estavam presentes a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o secretário de Saúde, Luis Cláudio da Rocha Guillaumon, entre outros secretários e vereadores municipais.

Localizada na Rua Mussi George Antonio, 319, no Jardim Amazonas, a unidade vinha recebendo desde o final do ano passado intervenções externas e internas. Agora, revitalizado, a expectativa é que o local passe a ser mais humanizado e acolhedor, além de ampliar o número de atendimento mensal. De acordo com Guillaumon, o equipamento recebeu no ano passado um reforço no quadro de funcionários, passando a contar com 40 profissionais, sendo 15 médicos, sete enfermeiros e 18 colaboradores do setor administrativo.

O prefeito destacou que a unidade garantirá um atendimento com melhor qualidade e conforto. Em relação à segurança do local, já que moradores da região questionaram o problema, Ashiuchi disse que rondas da Guarda Civil Municipal (GCM) farão esse trabalho. "Enquanto pensamos em deixar alguém dedicado a segurança do local, para que não haja atos de vandalismo como vemos em diferentes pontos da cidade, a GCM atuará na região como sempre fez". O deputado estadual André do Prado disse que mais uma vez está destinando recursos a saúde da cidade porque sabe da necessidade que o setor passa. "O que o prefeito mais precisa é dinheiro para o custeio da saúde".

Já o deputado federal Márcio Alvino parabenizou Ashiuchi pelos eventos de inaugurações e lançamentos de obras, além de enaltecer a conquista das novas ambulâncias. "Fico em Brasília e praticamente toda semana tenho um convite de Suzano para algum evento benéfico a população".

Ashiuchi também anunciou, durante coletiva à imprensa, que há uma proposta de manutenção viária para contemplar mais de 60 quilômetros de Suzano. Segundo ele, o pacote prevê melhorias como tapa-buraco. A meta, para este ano, é beneficiar de 9 a 10 bairros inteiros e em outros bairros contemplar vias que recebem circulação de ônibus.