Reforma do Pronto Atendimento de Palmeiras será entregue na sexta-feira

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), vai entregar na próxima sexta-feira (25) a reforma do Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras. A unidade, localizada no número 319 da rua Mussi George Antonio, no Jardim Amazonas, vem recebendo desde o final do ano passado intervenções externas e internas. A expectativa é que com a reestruturação o local passe a ser mais humanizado e acolhedor e seja ampliado o número de atendimento mensal, que atualmente ultrapassa a marca de 4 mil.

O anúncio da entrega foi feito na última quinta-feira (17) durante vistoria das obras realizada pelo chefe do Poder Executivo e pelos secretários municipais Luis Cláudio da Rocha Guillaumon (Saúde), Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos) e Marcelo Prado de Almeida (Comunicação Social), bem como o diretor do Pronto-Socorro (PS) Municipal, Mauro Vaz, e a gerente do PA de Palmeiras, Fabrina Alves da Silva.

Segundo Guillaumon, as intervenções realizadas no PA são necessárias, já que o local tem uma área de abrangência de uma média de 50 mil suzanenses, que vivem no distrito de Palmeiras, além de funcionar todos os dias da semana, 24 horas por dia.

“Esta unidade tem ala de Pediatria e de Clínica Geral, além de fornecer atendimento aos casos de pequenas cirurgias. São mais de 4 mil atendimentos mensais e, pensando no conforto e na humanização, trabalhamos pela reforma estrutural completa, que será entregue no próximo dia 25”, explicou.

O titular da Saúde suzanense também enalteceu que o equipamento recebeu no ano passado um reforço no quadro de funcionários, passando a contar com 40 profissionais, sendo 15 médicos, sete enfermeiros e 18 colaboradores do setor administrativo.