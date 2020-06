Reformas no CS II serão concluídas no final deste mês, diz Prefeitura Segundo a administração, as melhorias vão melhorar o atendimento e trazer qualidade no tratamento da população

Por Fernando Barreto - de Suzano 13 JUN 2020 - 18h49

Valor da obra ficou em R$ 362.430,62 que estão sendo investidos na "troca de pisos, serviços hidráulicos e elétricos, troca de iluminação, revestimentos, pintura, troca de esquadrias, ferragens e vidros, readequação do espaço interno, entre outros trabalh Foto: Irineu Junior/Secop Suzano A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, conhecida por CS II, terá as obras de reformas concluídas no final deste mês, conforme informou a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano na semana passada. O valor da obra ficou em R$ 362.430,62 que estão sendo investidos na "troca de pisos, serviços hidráulicos e elétricos, troca de iluminação, revestimentos, pintura, troca de esquadrias, ferragens e vidros, readequação do espaço interno, entre outros trabalhos". Segundo a administração, as melhorias vão melhorar o atendimento e trazer qualidade no tratamento da população. "Estas melhorias vão proporcionar condições mais adequadas para a prestação do serviço de saúde, já que o prédio é muito antigo. A reforma dará conforto para os usuários e servidores, observando todas as normas sanitárias e técnicas atualizadas", explicou em nota. 2019 Em novembro de 2019 o DS informou, em edição publicada em novembro, que as obras estavam previstas para concluir neste primeiro semestre. Na época, surgiram desentendimentos entre a Prefeitura e o conselheiro da saúde do CS II, Marcos Antônio Costa, mais conhecido por Marquinhos da Melhor Idade, que reclamou de a equipe de construção ter "deixado" as obras. Mas, na realidade, as obras referentes a primeira etapa do projeto já haviam sido concluídas, e, enquanto esperavam os novos projetos, os funcionários da empreiteira foram para a UBS do Boa Vista. "A autorização da próxima etapa foi autorizada e os funcionários da empreiteira iriam retornar em breve para o CS II", explicou a Prefeitura na época.

