Região aparece na sétima posição em incidência e mortalidade de Covid-19

Levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que o Alto Tietê figura na sétima posição na lista de regiões do Estado de São Paulo com incidência e mortalidade pelo novo coronavírus.

Os dados foram atualizados até as 14 horas da última sexta-feira (10).

Foram listadas 10 regiões do estado. O Alto Tietê aparece com 7,6 casos registrados para cada 100 mil habitantes, com 0,3 morte para estes casos. Para cada milhão de habitantes, são 76 casos e três mortes na região.

A lista é liderada pela região de São Paulo, que tem 40,4 casos e 2,8 mortes para cada 100 mil pessoas. Em segundo lugar, aparece o Grande ABC. Em cidades como Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, o número de casos é de 14,7, com 0,4 morte.

A Região Mananciais aparece em terceiro, com 13,7 casos e uma morte para cada 100 mil, seguida por Franco da Rocha, com incidência de 10,8 registros de Covid-19 e 1,3 morte.

A Rota dos Bandeirantes está na quinta posição na tabela. Assim como Franco da Rocha, essa região também tem 10,8 registros para cada 100 mil, mas a taxa de mortalidade é menor: 0,6.

Logo à frente do Alto Tietê, na sexta posição, aparece a Baixada Santista, com 7,7 casos e 0,2 morte para cada 100 mil habitantes de cidades como Santos, Guarujá, Praia Grande e Bertioga.

Em oitavo na lista está o Vale do Paraíba, com 7,4 registros de Covid-19 e 0,1 morte. A região de São José do Rio Preto, no interior paulista, figura na nona posição, com 5,7 casos e 0,1 para cada 100 mil habitantes.

Fecha a lista do Ministério, a região de Bragança Paulista. No total, o levantamento aponta 5,5 casos do novo coronavírus para 0,4 morte na região, que fica localizada ao norte do Estado.

Casos

O número total de casos do novo coronavírus em todo o Estado foi de 8.216 até o dia 10 de abril (data do levantamento). Em uma semana, houve aumento de 103%, já que no dia 3 - uma semana antes do levantamento - o Estado tinha 4.048 casos da doença, segundo dados consolidados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Após 45 dias a confirmação do primeiro caso no Brasil, a doença provocou 540 óbitos e 8.216 casos no Estado de São Paulo.