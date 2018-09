Região assina protocolo de Vigilância Socioassistencial

No 2º Encontro de Vigilância Socioassistencial do Alto Tietê realizado nessa terça-feira (18), no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, representantes dos dez municípios da região assinaram um protocolo de intenção e compromisso para instituir os setores de vigilância nos órgãos gestores de Assistência Social. Somente pela manhã, o evento, que durou todo o dia, contou com um público de 300 pessoas.

O documento tem como objetivo a implantação e a manutenção da Vigilância Socioassistencial nos municípios do Alto Tietê, para direcionar os gestores sobre como garantir o compromisso de colocá-la em prática, por meio de oficinas, capacitações e discussões acerca do tema pelo Coletivo de Vigilância Socioassistencial, formado pelas dez cidades.

O evento ocorreu das 8 horas às 16h30. Participaram da abertura, como representantes do governo do Estado, o diretor executivo da Escola de Desenvolvimento Social (Edesp), Marcio Alexandre Masella, e o diretor regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) Leste, José Resende Filho, além do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Murilo Inocêncio.

O tema do encontro foi "O lugar da Vigilância Socioassistencial: construção de práticas de garantia de direitos no Alto Tietê. Ele abriu ainda um espaço regional para mostrar e debater experiências e propostas alcançáveis aos municípios na efetivação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em seus territórios, para a garantia de direitos da população em vulnerabilidade social e evolução das demandas de proteção social.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também prestigiou o evento, no período da tarde, e ressaltou a importância de iniciativas desta magnitude. "Fico honrado de receber na nossa cidade tanta gente que está na luta por fortalecer as políticas públicas de proteção social. Temos muitos desafios e nos colocamos à disposição para construirmos uma região cada vez mais forte", disse.