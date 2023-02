Região atende 15,3 mil pacientes com câncer, estima Governo do Estado

Pelo menos 15,3 mil pacientes foram diagnosticados com câncer, em 2022, nos hospitais que atendem a região. Já as internações por neoplasias malignas, na mesma região, foram de 3,1 mil atendimentos.

As unidades referenciadas para o atendimento oncológico na região são o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, que atende cerca de 300 pacientes por mês, e o Hospital Geral de Guarulhos, que atende 200 pacientes por mês para confirmação diagnóstica. Ambas as unidades realizam atendimentos para cirurgia, quimioterapia e radioterapia

Todo paciente que necessite de atendimento médico deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência. A clínica médica vai solicitar exame complementar ou consulta especializada para fechamento do diagnóstico.

Com o resultado em mãos e se positivo para doença neoplásica maligna, em Suzano a pessoa é encaminhada à Central de Regulação, que vai inseri-la junto ao portal de agendamento da Secretaria de Estado de Saúde. O caso é analisado e, se aceito, será marcada a primeira consulta com médico oncologista em alguma unidade de referência, a ser definida pela própria pasta estadual.

Na cidade, em fevereiro deste ano, 20 casos foram encaminhados para algum serviço de oncologia da Secretaria de Estado da Saúde. Os tipos de câncer mais diagnosticados nos suzanenses são de próstata, mama e ginecológico.

Em Mogi das Cruzes, as referências são o Hospital Luzia de Pinho Melo e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), ambos gerenciados pelo Estado. A pasta não informou quantos mogianos foram diagnosticados com câncer.

Itaquaquecetuba encaminha os pacientes diagnosticados com câncer para tratamento via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS). Não há dados de quantos foram ou estão sendo atendidos, já que muitas vezes o diagnóstico ocorre no serviço de referência.

Arujá acolhe cerca de 200 pacientes oncológicos por ano e encaminha para os hospitais de referência. A maioria dos pacientes são diagnosticados com câncer no aparelho digestivo.

Em Guararema, grande parte dos pacientes com câncer são diagnosticados com metástase de próstata ou aparelho digestivo.