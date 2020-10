Região de Palmeiras é a mais visitada pelos candidatos

O Distrito de Palmeiras é a região mais visitada pelos candidatos a prefeito de Suzano. Eles também percorreram pelas regiões norte e central. As informações são referentes as publicações feitas pelos candidatos, desde o início deste mês, nas páginas do Facebook.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), que busca a reeleição, visitou quatro bairros de Palmeiras há uma semana. São eles: Recanto São José, Recreio Internacional, Jardim Nova Ipelândia e Parque Buenos Aires. No dia 1º de outubro, Ashiuchi visitou o bairro Recanto São José. No dia seguinte, o prefeito esteve na Rodovia Índio- Tibiriçá (SP-31), que recebeu nova pavimentação e ganhou rotatórias, além de nova sinalização e manutenção de iluminação. Outro ponto que ganhou asfalto foi a Estrada da Duchen, localizada no Jardim Nova Ipelândia. Em 3 de outubro, Ashiuchi participou de um encontro no Recreio Internacional com responsáveis por espaços de turismo. Na oportunidade, foi discutido a retomada da economia e geração de emprego, além do incentivo ao turismo de Suzano. Por fim, na última segunda-feira, visitou os moradores do Parque Buenos Aires.

Além da região de Palmeiras, durante este período, o prefeito participou da reunião de trabalho da Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE), no Miguel Badra, e também esteve na ação de castração de 120 animais, na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no Centro.

Já o candidato Israel Lacerda (PSL) visitou a Estrada da Goiabeira, localizada próximo ao Jardim Nova Ipelândia. Além disso, no último domingo, acompanhou a uma partida do futebol amador da cidade, no Centro.

O candidato do PT, Derli Dourado, visitou a região de Palmeiras no último dia 7. Na ocasião, conversou com agricultores locais. Segundo ele, foi apresentado propostas que beneficiam e valorizam os trabalhadores rurais. No mesmo dia, o candidato a prefeito também esteve na feira da Vila Amorim.

Derli também visitou dois bairros da região norte desde o início do mês. No dia 6, ele esteve tanto no Jardim Fernandes, onde escutou as demandas da população, quanto no Jardim São Bernardino, para realizar o mesmo trabalho.

O candidato Jorginho Romanos (DEM) visitou a Estrada do Areião, localizada próximo dos bairros Maitê e Jardim Colorado.

Por outro lado, os candidatos a prefeito de Suzano, professor Rodrigo Assis (PC do B) e Lisandro Frederico (Avante), não havia informações sobre visitas aos bairros da cidade em suas páginas do Facebook.