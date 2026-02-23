Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Região do Parque Buenos Aires e da Vila Fátima também é atendida por operação especial

Frente operacional executou roçagem, tapa-buraco, pintura, manutenção de iluminação e sinalização viária nas duas localidades

23 fevereiro 2026 - 19h07Por De Suzano
Frente operacional executou roçagem, tapa-buraco, pintura, manutenção de iluminação e sinalização viária nas duas localidades - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano deu continuidade ao projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria” com uma frente operacional contemplando os bairros Parque Buenos Aires e Vila Fátima, no distrito de Palmeiras. A ação integra o cronograma setorizado organizado pela administração municipal, que distribui as equipes por áreas estratégicas para ampliar a cobertura dos serviços e otimizar a execução das demandas urbanas. A medida foi necessária em razão da paralisação dos serviços por parte da antiga concessionária, o que exigiu uma resposta imediata da administração municipal para evitar prejuízos à população e garantir a continuidade dos atendimentos e das frentes de trabalho.

As intervenções por lá contaram com o acompanhamento do vice-prefeito Said Raful, que esteve presente nas ações. Esta etapa contou com 19 profissionais envolvidos diretamente nas frentes de trabalho, com equipe dedicada aos serviços de roçagem, tapa-buraco, pintura e manutenção da iluminação pública, além do apoio de uma retroescavadeira, um caminhão basculante e um veículo de carroceria para transporte de materiais e resíduos gerados durante as intervenções. A organização operacional permitiu a atuação simultânea em diferentes pontos do setor.

No Parque Buenos Aires, foi realizado serviço de limpeza e zeladoria na Praça Douglas da Silva Santos, com manutenção do espaço, retirada de resíduos e reorganização da área pública. Ainda no bairro, as equipes executaram tapa-buraco nas ruas Acácio Batista Nazaré e Professora Lindalva Vieira Ruiz, com recomposição asfáltica em trechos identificados como prioritários pela equipe técnica.

Outro ponto contemplado foi a rua Nicácio da Silva Bastos, em frente à Escola Municipal Neyde Pião Vidal, onde foi realizada sinalização de solo para reforçar a segurança viária no entorno escolar, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos. Na Vila Fátima, as equipes deram sequência às ações previstas no setor, ampliando o alcance da zeladoria urbana e atendendo demandas identificadas no planejamento técnico.

De acordo com a administração municipal, a organização por setores permite maior controle das frentes, acompanhamento mais próximo das demandas locais e melhor aproveitamento dos recursos humanos e operacionais. O megamutirão seguirá avançando para outras localidades conforme o cronograma estabelecido, assegurando continuidade na manutenção dos espaços públicos e melhoria das condições urbanas em todas as regiões da cidade.

O vice-prefeito ressaltou o empenho das equipes e a importância da presença da gestão nos bairros. “Estar nas ruas, acompanhando de perto cada ação, é essencial para garantir eficiência e atender às necessidades da população. Nosso foco é dar respostas rápidas e assegurar que os serviços avancem dentro do cronograma previsto”, afirmou Said Raful.

O prefeito Pedro Ishi também destacou a importância da medida complementar. “Conseguimos reorganizar o serviço com a nova empresa, e agora estamos atuando de forma intensiva para regularizar totalmente a situação. Nosso objetivo é garantir que a cidade avance em benefício da população”, declarou.

