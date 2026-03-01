Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 01 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Região emite ao menos 539,1 mil multas em 2025 com queda de 1,9%

Dados são de quatro cidades do Alto Tietê e comparam dados de 2024 e 2025

01 março 2026 - 14h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Alto Tietê emitiu, pelo menos, 539.120 multas ao longo de 2025Alto Tietê emitiu, pelo menos, 539.120 multas ao longo de 2025 - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Alto Tietê emitiu, pelo menos, 539.120 multas ao longo de 2025, de acordo com os dados de quatro prefeituras da região. Em comparação com o ano anterior, foi registrada uma queda de 1,9% na emissão de multas, já que foram 549.956 em 2024.

As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Poá. As demais cidades da região não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a cidade registrou uma queda de 13,5% no número de multas emitidas. Em 2024, foram 208.599 autos de infração de trânsito, enquanto em 2025 a cidade emitiu 180.298.

As multas mais recorrentes na cidade são: transitar em velocidade superior à máxima permitida; e não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica.

A Prefeitura arrecadou R$ 31.969.744,80 com pagamento de multas em 2024. O valor é 12% menor que os R$ 35.825.936,63 arrecadados no ano passado.

Toda essa receita é aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização, renovação de frota circulante e educação de trânsito, seguindo a determinação do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Prefeitura de Mogi emitiu um número maior de multas em 2025 do que em 2024: 207.960 e 177.798, respectivamente. A diferença é de 16,9%. As três principais infrações são: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%; multa por não identificação do condutor, imposta à pessoa jurídica; parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal amarelo para vermelho

No ano passado, a cidade gerou R$ 26.082.551,27, valor que, de acordo com a Prefeitura, ainda não foi todo arrecadado, já que muitos condutores acertam o pagamento com o licenciamento.

A Prefeitura afirmou que a receita gerada pelas multas é totalmente revertida em sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização, entre outras ações de melhoria da mobilidade. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito da cidade disse, ainda, que investiu em capacitação dos agentes de trânsito e em inteligência, com monitoramento por câmeras, semáforos inteligentes, onda verde, entre outros recursos, buscando melhorar a fluidez de trânsito, aumentar a segurança de condutores e pedestres.

Todo esse investimento, de acordo com a administração, resultou em um aumento de fiscalização e de autuações, mas em uma redução no número de acidentes e de mortes.

Em Ferraz, a diferença de emissão de multas entre 2024 e 2025 foi pequena: apenas 1%. Em 2024, foram 61.061 infrações e, no ano passado, 61.707.

As infrações mais recorrentes na cidade são: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% e em até 50%; deixar o condutor ou o passageiro de utilizar o cinto de segurança; estacionar em desacordo com a regulamentação, especialmente em vagas destinadas à carga e descarga; e não identificação do condutor infrator, aplicada à pessoa jurídica.

Em Poá, a diminuição foi de 13% de um ano para o outro: em 2024, foram emitidas 102.498 multas e, em 2025, foram 89.155.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê tem 4,7 mil em tratamento na rede pública por uso de álcool
Saúde

Alto Tietê tem 4,7 mil em tratamento na rede pública por uso de álcool

Após taxação dos EUA, exportações da região caem 5,4% em 2025
Economia

Após taxação dos EUA, exportações da região caem 5,4% em 2025

Tarifa Zero entra na pauta dos municípios; Suzano estuda isenção um domingo por mês
Cidades

Tarifa Zero entra na pauta dos municípios; Suzano estuda isenção um domingo por mês

Saspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feira
Suzano

Saspe abre inscrições para curso de 'Corte e Costura Moda Casual' nesta segunda-feira

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão
Cidades

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão

'Samba no Parque' abre programação do Mês das Mulheres em Suzano
Cidades

'Samba no Parque' abre programação do Mês das Mulheres em Suzano