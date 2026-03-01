Região emite ao menos 539,1 mil multas em 2025 com queda de 1,9%

O Alto Tietê emitiu, pelo menos, 539.120 multas ao longo de 2025, de acordo com os dados de quatro prefeituras da região. Em comparação com o ano anterior, foi registrada uma queda de 1,9% na emissão de multas, já que foram 549.956 em 2024.

As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Poá. As demais cidades da região não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a cidade registrou uma queda de 13,5% no número de multas emitidas. Em 2024, foram 208.599 autos de infração de trânsito, enquanto em 2025 a cidade emitiu 180.298.

As multas mais recorrentes na cidade são: transitar em velocidade superior à máxima permitida; e não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica.

A Prefeitura arrecadou R$ 31.969.744,80 com pagamento de multas em 2024. O valor é 12% menor que os R$ 35.825.936,63 arrecadados no ano passado.

Toda essa receita é aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização, renovação de frota circulante e educação de trânsito, seguindo a determinação do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Prefeitura de Mogi emitiu um número maior de multas em 2025 do que em 2024: 207.960 e 177.798, respectivamente. A diferença é de 16,9%. As três principais infrações são: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%; multa por não identificação do condutor, imposta à pessoa jurídica; parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal amarelo para vermelho

No ano passado, a cidade gerou R$ 26.082.551,27, valor que, de acordo com a Prefeitura, ainda não foi todo arrecadado, já que muitos condutores acertam o pagamento com o licenciamento.

A Prefeitura afirmou que a receita gerada pelas multas é totalmente revertida em sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização, entre outras ações de melhoria da mobilidade. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito da cidade disse, ainda, que investiu em capacitação dos agentes de trânsito e em inteligência, com monitoramento por câmeras, semáforos inteligentes, onda verde, entre outros recursos, buscando melhorar a fluidez de trânsito, aumentar a segurança de condutores e pedestres.

Todo esse investimento, de acordo com a administração, resultou em um aumento de fiscalização e de autuações, mas em uma redução no número de acidentes e de mortes.

Em Ferraz, a diferença de emissão de multas entre 2024 e 2025 foi pequena: apenas 1%. Em 2024, foram 61.061 infrações e, no ano passado, 61.707.

As infrações mais recorrentes na cidade são: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% e em até 50%; deixar o condutor ou o passageiro de utilizar o cinto de segurança; estacionar em desacordo com a regulamentação, especialmente em vagas destinadas à carga e descarga; e não identificação do condutor infrator, aplicada à pessoa jurídica.

Em Poá, a diminuição foi de 13% de um ano para o outro: em 2024, foram emitidas 102.498 multas e, em 2025, foram 89.155.

