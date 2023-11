Região emite mais de 400 mil multas; desrespeito à velocidade lidera

Os dados são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Guararema. Arujá e Itaquaquecetuba responderam à pesquisa, mas não detalharam o número de autuações.

Em Suzano foram 108.074 autos de infração emitidos neste ano, o que significa um aumento de 23% em relação às 87.477 emissões do mesmo período de 2022. A infração mais cometida no município, nos dois períodos, foi transitar em velocidade superior à máxima permitida na via.

A Prefeitura ainda ressalta que “todos os autos estão sujeitos a defesas e recursos, administrativos e judiciais, ou seja, não são necessariamente multas”.

Em Mogi das Cruzes a comparação entre os anos fica prejudicada, já que, entre janeiro e maio de 2022 não existiu o processamento de multas, de acordo com a Prefeitura.

No entanto, nos primeiros nove meses de 2023, foram emitidos 216.692 autos de infração.

“Os principais tipos de infração referem-se ao desrespeito ao limite de velocidade, avanço de sinal vermelho e parar sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso”, explica a administração.

Ferraz de Vasconcelos registrou uma queda na comparação entre os períodos. Foram emitidas 50.812 no período deste ano, enquanto que, no ano passado, foram 53.557 emissões. Os números representam uma leve queda de 5%.

A Prefeitura elencou as cinco infrações mais recorrentes: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%; condutor sem cinto de segurança; transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 20% e 50%; estacionar em desacordo o com a regulamentação especificada pela sinalização; e estacionar em local e/ou horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização.

Em Guararema, o número de emissões em 2023 foi 14% superior ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros nove meses de 2023, foram 24.534 emissões e, em 2022, foram emitidos 21.445 autos de infração. Os principais motivos de autuações são o excesso de velocidade e estacionar em local proibido.

Cidades acompanham números e buscam redução de acidentes

As cidades da região comentaram a situação das multas. A Prefeitura de Itaquaquecetuba não detalhou os números de multas nos dois períodos, mas destacou que houve uma redução de 25% na comparação. “A redução demonstra que é essencial o controle do tráfego e das infrações da cidade. Importante citar também que houve redução no número de acidentes e vítimas de acidentes nos períodos em questão”, explicou. De acordo com a administração, excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, não utilização de cinto de segurança e estacionar em local proibido são os principais motivos para as autuações na cidade. Arujá Em Arujá foi mostrado o valor arrecadado na comparação entre os dois períodos. No ano passado, foi arrecadado R$ 1.453.371,47 com multas de trânsito. Nesse ano, o valor subiu para R$ 2.346.148,00. Isso significa um aumento de 61% de um ano para o outro. A Prefeitura ressaltou que o valor arrecadado é utilizado para investimento em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização, renovação da frota circulante e educação de trânsito, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Alto Tietê emitiu mais de 400.112 autuações de trânsito entre os meses de janeiro e setembro de 2023.