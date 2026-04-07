Região enfrenta falta de dez tipos de medicamentos de alto custo; Estado é acionado

Os remédios para tratamento de tabagismo, diabetes, tuberculose, meningite, toxoplasmose, hepatites, HIV e hanseníase estão em falta na maioria das cidades do Alto Tietê. Esses medicamentos são de responsabilidade de repasse do Governo do Estado e, embora existam previsões de novas entregas, não há garantia de que os itens em falta estejam incluídos nos próximos envios.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) informou que a distribuição dos medicamentos está regularizada e ainda destacou que a gestão das demandas, programações e estoques locais cabe às administrações municipais.

Em Suzano, a Secretária Municipal de Saúde disse ainda aguardar remédios para tuberculose (Piridoxina), meningite (Rifampicina), hepatites, HIV, hanseníase, toxoplasmose (ácido folínico), tratamento do tabagismo (goma de nicotina e Bupropiona). Estes são repassados pela SES, mas ainda não há previsão de reposição.

Já medicamentos para o tratamento básico para epilepsia, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, psoríase, glaucoma, antipsicóticos, anticonvulsivantes, protetor solar indicado para doenças crônicas, são comprados pela rede municipal de saúde e estão disponíveis nos postos de saúde. A Prefeitura aconselha, no caso dos que são de alto custo, que a população procure e adquira estes itens nas farmácias próprias de alto custo, disponibilizadas pelo governo estadual.

O município de Ferraz de Vasconcelos está com os fármacos Gliclazida, para diabetes, e Bupropiona, para o tratamento de depressão e tabagismo, indisponíveis. A administração informou que isso acontece em atenção à falta de medicamentos de responsabilidade do Estado.

A próxima entrega de medicamentos está prevista para o mês de junho, mas não há confirmação quanto ao envio dos itens em falta, não sendo possível assegurar sua inclusão no referido fornecimento.

Em Guararema, os remédios também não são fornecidos pela Prefeitura, mas sim por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e são retirados diretamente pelos pacientes nas Farmácias de Dispensação de Medicamentos de Alto Custo (Farmácias Centralizadas), sob responsabilidade do Estado.

Foi informado ainda que, sobre os medicamentos da cesta básica estadual e federal, o Estado enfrentou problemas relacionados ao operador logístico responsável pela distribuição recentemente, o que ocasionou desabastecimento temporário de alguns itens. Entretanto, a gestão municipal informou que a situação se encontra regularizada, restabelecendo o abastecimento de medicamentos em Guararema.

Já a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a cidade mantém o abastecimento dos medicamentos que compõem sua responsabilidade dentro dos padrões. Neste momento, não há desabastecimento dos itens que integram a cesta municipal. A pasta não informou sobre medicamentos abastecidos pelo Estado.

O DS também questionou os demais municípios da região sobre a situação, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Secretaria Estadual de Saúde

Em nota, a SES informou que a distribuição dos medicamentos nas cidades da região está regularizada e ainda destacou que a gestão das demandas, programações e estoques locais cabe às prefeituras municipais.

“A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES), por meio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF), informa que a distribuição dos medicamentos sob responsabilidade estadual aos municípios de Suzano e Ferraz de Vasconcelos está regularizada. A Pasta destaca que a gestão das demandas, programações e estoques locais cabe às administrações municipais".

No caso de Suzano, os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica para hanseníase, tuberculose, incluindo piridoxina, e hepatites virais foram entregues entre fevereiro e março. Não houve solicitações recentes de rifampicina e ácido folínico.

Os medicamentos destinados ao tratamento de tuberculose, meningite e hanseníase seguem programação trimestral, com nova reprogramação prevista para maio. Já os itens para hepatites virais e toxoplasmose têm distribuição mensal, conforme solicitação dos municípios.

Os medicamentos antirretrovirais para HIV/Aids, assim como aqueles destinados à profilaxia pré e pós-exposição, PrEP e PEP, são distribuídos pelo Ministério da Saúde e foram fornecidos recentemente, garantindo cobertura de aproximadamente três meses.

Em Ferraz de Vasconcelos, o medicamento Gliclazida 60 mg, integrante do Programa Dose Certa, foi entregue regularmente no primeiro trimestre, sem registro de desabastecimento por parte do Estado.

No tratamento do tabagismo, a reposição foi realizada em janeiro em ambas as cidades, com atendimento integral para adesivos de nicotina, parcial para bupropiona 150 mg e indisponibilidade de gomas de nicotina em razão do não fornecimento pelo Ministério da Saúde, com regularização prevista até 24 de abril”.