Região entra em alerta de vendaval com ventos de até 60 km/h

As dez cidades do Alto Tietê entraram, no início da tarde desta quarta-feira (19), em alerta amarelo de risco de vendaval. A previsão é de que os ventos variem entre 40 km/h e 60 km/h nesta quinta-feira (20). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet).

Inicialmente, o alerta segue durante todo o dia. O instituto espera que todas as cidades da região recebam rajadas de vento.

Apesar da mudança, o risco de queda de galhos de árvores é baixo. Mesmo assim, ele existe. Por isso, o instituto recomenda que, caso haja rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores, uma vez que elas podem cair. Isso também reduz a possibilidade de descargas elétricas.

O Inmet também recomenda que motoristas evitem estacionar veículos próximo de torres de transmissão e placas de propaganda.

Todo o Estado

O alerta amarelo se estende por praticamente todo o Estado, iniciando no Vale do Paraíba, passando por Litoral, Vale do Ribeira, Grande São Paulo, Capital e praticamente todo o Interior. A faixa atravessa ainda, todo o estado do Mato Grosso do Sul, até chegar nas fronteiras com Paraguai e Bolívia.

No entanto, em uma escala da menos perigosa para a mais perigosa, o Alto Tietê encontra-se na segunda condição das quatro existentes.

A ordem, da mais confortável para a mais preocupante, segue com verde, amarela, laranja e vermelha. Portanto, a condição em que as cidades se encontram é a de “Perigo Potencial”.

Mais uma vez

A região já havia entrado em alerta amarelo no último dia 12. Na ocasião, a baixa umidade preocupava técnicos do Inmet.

Das dez cidades, apenas Biritiba Mirim ficou fora do alerta naquele dia. Houve baixo risco à saúde e de incêndios florestais por conta do ar seco.

Para mais informações, basta entrar em contato com o número 199, da Defesa Civil, ou no 193, do Corpo de Bombeiros.