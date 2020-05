Região Norte recebe terceira ‘blitz do bem’ neste sábado; previsão é doar 2,5 mil máscaras

A terceira e última ‘blitz do bem’ na região norte de Suzano será realizada neste sábado, às 13h30, na Avenida Miguel Badra, próximo a antiga rua 12, no bairro Miguel Badra Baixo. A ação visa a distribuição de cerca de 2.500 máscaras de pano e TNT reutilizáveis e mais de 400 unidades individuais de álcool em gel para moradores da região.

A blitz é organizada pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, e conta com a parceria do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, que doou cerca de 700 máscaras para serem distribuídas. Além disso, o Instituto Carpe Diem, presidido por Jarbas Eduardo Leite dos Santos, forneceu parte do restante do material para doação.

A ação também conta com a ajuda de comerciantes da região que realizam a doação de máscaras e álcool em gel, voluntários que ajudam na distribuição e da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar que realiza a abordagem dos veículos para a entrega dos produtos. A expectativa é de que os itens sejam doados rapidamente.

É o que conta o presidente do Conseg, Ebert Bola. “As pessoas receberam muito bem a iniciativa e as doações saíram muito rápido. Então a expectativa para esse sábado também é muito grande”, diz.

A última blitz realizada pelo Conseg ocorreu no dia 9 de maio. Neste dia, cerca de 1400 máscaras e 400 embalagens de álcool em gel foram distribuídas