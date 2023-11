Região recebe novo alerta para temporal com ventos de 80 km/h no fim de semana

Nesta semana o órgão disparou nota sobre o alerta para as fortes chuvas. A passagem de uma frente fria criará condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento entre 40 e 80 km/h. Na região metropolitana de São Paulo o acumulado é deve ser de 125mm.

A partir da segunda quinzena de novembro as cidades ficam ainda mais de prontidão para ocorrência de fortes chuvas em razão da proximidade do Verão.

Apesar do alerta, as cidades ainda mantêm programação do final de semana.

Em Suzano, as atividades em celebração ao Dia da Consciência Negra haviam sido adiadas devido ao alerta de temporal na semana passada.

A programação foi programada para este fim de semana no Parque Max Feffer. Os eventos acontecem a partir das 11 horas e contam com: aula aberta de capoeira; Samba de Roda; apresentação de bandas de reggae; feira Afro de Artesanato. No domingo (26) haverá o discurso de membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) às 10 horas no parque.

Itaquá monitora desde outubro a mudança de temperatura. Neste período de alerta, a Defesa Civil mantém a prática de esforço conjunto entre diversas secretarias municipais.

O plano de contingenciamento consta os locais que merecem maior atenção da Defesa Civil, que trabalha 24 horas em sistema de monitoramento, auxiliada pela Guarda Civil Municipal.

A orientação é de que a população mantenha-se atenta quanto às condições meteorológicas por meio de SMS que é enviado pelo órgão e, em caso de tempestade, busque abrigo seguro. Em caso de necessidade, o órgão deve ser acionada pelo 199.

Ferraz tem equipe para acompanhar previsão do tempo

Ferraz informou que uma equipe de campanha está acompanhando as previsões meteorológicas para se posicionar com urgência e de forma enérgica, caso necessário. A orientação a população é reforçar os cuidados ao sair de casa e caso seja surpreendido pela chuva, procurar um local seguro para se obrigar. Em Mogi está mantida a programação do fim de semana. Sabaúna comemora 396 anos e fará apresentações de pré-Carnaval. Mais informações no portal da prefeitura. A Defesa Civil de Mogi está em alerta para o final de semana, juntamente com equipes de outras secretarias municipais que atuam no atendimento em casos de emergências. O telefone da Defesa Civil para emergências é o 199. Arujá divulgou as orientações da Defesa Civil estadual e diz que as equipes da Defesa Civil estão sob regime de sobreaviso para quaisquer eventualidades. Em Guararema a Prefeitura está monitorando e acompanhando a temperatura, para agir junto aos órgãos competentes em caso de necessidade. Por enquanto as atividades do fim de semana estão mantidas, mas se houver necessidade os eventos poderão ser cancelados e informados para a população e visitantes, por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Santa Isabel também está monitorando o alerta de temporal Orientações Segundo a Defesa Civil do Estado, os moradores destas regiões devem permanecer atentos às recomendações do órgão. Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto. As pessoas que moram em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro.

