Região recebe R$ 21,8 mi para atender 220 escolas estaduais, aponta Governo

O Alto Tietê recebeu R$ 21, 8 milhões do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para 220 escolas estaduais. Os dados são da secretaria de Educação do Estado.

Os repasses são transferidos diretamente às Associações de Pais e Mestres (APMs), e a direção da escola. De acordo com a sua demanda e realidade elas têm autonomia para aplicar os recursos do PDDE em manutenção, pequenos reparos, adquirir equipamentos e materiais e também para apoio aos programas pedagógicos e administrativos da escola.

São incluídos nessas despesas pequenos reparos: consertos; adequações e serviços necessários à manutenção; conservação e melhoria da estrutura física do prédio escolar e suas dependências.

Além disso, também é incluso manutenção, conserto e recuperação das máquinas, equipamentos e mobiliários pertencentes ao patrimônio escolar devidamente cadastrados no Gerência de Bens Materiais (Gemat).

Os valores de PDDE Paulista repassados em 2023 até o dia 21 de novembro correspondem a R$ 21,8 milhões na região.

Mogi das Cruzes recebeu R$ 6,6 milhões, na sequência vem Suzano com R$ 5,4 milhões, em terceiro lugar fica Itaquaquecetuba com R$ 2,7 milhões de recursos. O quarto lugar é de Ferraz de Vasconcelos com R$ 2,1 milhões e Arujá vem na sequência com R$ 1,4 milhões de verba.

Santa Isabel e Poá receberam R$ 1 milhão de recurso cada. Guararema recebeu R$ 818 mil, Biritiba recebeu R$ 332 mil e por último Salesópolis com R$ 246 mil de recursos.