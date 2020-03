Região registra 16 roubos de carro por dia; soma é do mês de janeiro

A cada 24 horas, em média, 16 carros foram roubados em janeiro nas cidades do Alto Tietê. Ao todo, foram 503 veículos levados em ações de criminosos. O número, divulgado pelo Portal da Transparência, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), aponta que três municípios lideram este quesito na região: Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Suzano. Os dados de fevereiro ainda não foram anunciados.

Com um total de 205 ocorrências, Itaquá é a líder no quesito de roubos de carro de todas as cidades do Alto Tietê no primeiro mês deste ano. Desse total, 182 foram registrados nas delegacias da cidade e outros 23 em distritos policiais da Capital.

Se for levar em conta o dado atual ao do mesmo período de 2019, o município registrou um aumento de 20,59%.

Na sequência vem Ferraz, com um total de 128 roubos. Em relação ao ano passado, o município teve uma queda de 3,76%, uma vez que 133 ocorrências foram registradas em janeiro de 2019, contra 128 do primeiro mês de 2020.

Seguindo a lista de cidades com mais casos de roubo de veículos está Suzano. Até o momento, o município computou 80 ocorrências. São 76 casos registrados nas delegacias do município e mais quatro em Ribeirão Pires.

A grande parte dos roubos aconteceu nas áreas central e sul. Na região Norte, foram 28 ocorrências.

Segundo dados da SSP, em 2020, Poá aparece em quarto, com 39 roubos; Guararema, totalizando 14; e Arujá, em janeiro, registrou 11 ocorrências; e fechando a lista está Santa Isabel, com três.

Biritiba Mirim e Salesópolis não contabilizaram nenhum roubo de veículo tanto 2019 quanto em 2020.