Região registra 70 mortes nas rodovias; maioria ocorre sexta e final de semana

O último levantamento do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga), referentes às mortes no trânsito ocorridas em maio, aponta um total de 15 mortes nas ruas e rodovias do Alto Tietê. No acumulado do ano, de janeiro ao mês passado, foram 70. A maioria ocorre na sexta-feira e finais de semana.

Os números de maio deste ano são praticamente os mesmos se comparados com o mesmo mês de 2016 e 2017 com 17 e 15 mortes, respectivamente. Em relação a 2015, houve uma queda de 15%.

Há três anos, a taxa era de 20 mortes, sendo o pior índice para o mês de maio já registrado pelo estudo. Dos 70 óbitos verificados pelo Infosiga na região neste ano, Mogi das Cruzes é considerado o município mais violento, com 42,8% das mortes, ou 30 vítimas em 2018. A cidade é seguida por Itaquaquecetuba, com outros 11 registros, e Poá com sete. No mês de maio, os piores índices também foram nesses municípios. Na cidade mogiana e em Itaquá, quatro pessoas morreram, em cada.

Já em Poá e Suzano, também foram duas mortes, em cada município. Nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Salesópolis uma única vítima foi verificada.

Resultados de maio

Os resultados de maio apontam, mais uma vez, uma maioria masculina entre as vítimas. Das 15 mortes, apenas um óbito feminino foi verificado. A mulher, com idade entre 65 e 69 anos, morreu atropelada durante a noite em uma via municipal de Poá. Os atropelamentos lideram as causas de morte no Alto Tietê. Durante o último mês, 33,3% das mortes foram de pedestres. Já as ocorrências no período da noite ou madrugada representam 40% dos casos. As vítimas com idades a cima de 40 anos configuram cinco episódios durante o mês de março, sendo que uma das pessoas atropeladas em uma rodovia que corta Mogi tinha mais de 80 anos.

Dias

Os dias entre sexta-feira e domingo foram os mais violentos, de acordo com o levantamento que aponta 60% das ocorrências neste período da semana.