Região registra mudanças positivas em dados de qualidade de vida

O Alto Tietê registrou evolução quanto a qualidade de vida das cidades, segundo pesquisa do Índice Paulista de Responsabilidade Social. O estudo, divulgada ontem, analisa três índices: “riqueza”, “longevidade de vida” e “escolaridade”, referentes ao ano de 2018. Dos municípios listados como ‘em transição’, Suzano aparece em sétimo no ranking.

O índice é divulgado a cada dois anos. A pesquisa é feita pela Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). O estudo é divulgada desde o ano 2000.

Para chegar ao resultado da pesquisa, o índice divide as cidades do Estado em cinco categorias, de acordo com a análise dos dados “riqueza”, “longevidade” e “escolaridade”.

Suzano

No estudo divulgado recentemente, Suzano aparece em sétimo lugar na categoria “transição”. As cidades nessa categoria possuem renda baixa, mas alto índice de escolaridade e/ou longevidade. Na pesquisa de 2016, o município suzanense estava incluso na categoria “vulnerável” (a pior entre as cinco categorias).

Neste estudo mais recente, a cidade registrou um aumento de 7 pontos no índice de escolaridade. Em relação à riqueza, o município 38 pontos e 68 pontos em longevidade de vida.

Dinâmico

Das categorias em que classificam cada município do Estado, a melhor denominada como “dinâmico”. Quem está nessa lista apresenta os três índices em alto nível.

Da região, Mogi das Cruzes e Guararema entram nessa categoria. O município mogiano igualou os números da pesquisa anterior, em relação a riqueza e longevidade, com 39 e 72 pontos, respectivamente. A respeito da escolaridade, porém, a cidade elevou a pontuação de 51 para 57 pontos.

Guararema manteve os 41 pontos em riqueza e diminuiu um ponto em longevidade. Mas, em relação à escolaridade, foi a segunda que mais cresceu na região. Passou de 51 para 58 pontos.

Desiguais

A categoria desigual é composta por cidades que contém riqueza alta, no entanto, a escolaridade ou longevidade estão com índice baixo. Poá e Arujá aparecem na lista.

Segundo o estudo, a cidade poaense permaneceu com os 39 pontos em riqueza e 68 pontos em longevidade. E cresceu seis pontos em escolaridade, passando de 51 para 57 pontos.

Já Arujá registra os mesmos 42 pontos em riqueza, e diminuiu em dois pontos em longevidade, mas a cidade cresceu em 8 pontos em escolaridade, passando de 49 para 57 pontos.

Equitativo

Nesta categoria as cidades apresentam índices baixos de riqueza, mas índices de longevidade e escolaridade altos. Na região, Salesópolis e Santa Isabel aparecem na categoria.

Salesópolis apresenta os mesmos 28 pontos em riqueza, mas cresceu 2 pontos em longevidade e 4 pontos em escolaridade.

Santa Isabel registra leve crescimento em riqueza, passando de 34 para 35 pontos, e pequena queda em longevidade. No índice de escolaridade cresceu de 56 para 60 pontos.

Transição

Além de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba-Mirim aparecem nessa categoria. Ferraz evoluiu desde a última pesquisa, onde apareceu na última categoria. Na pesquisa de ontem ela registra crescimento de um ponto em longevidade e de 3 pontos em escolaridade, passado de 45 para 48 pontos.

Biritiba cresceu um ponto em riqueza, 8 pontos em longevidade e 6 pontos em escolaridade. Itaquaquecetuba é a única cidade na última categoria, com 33 pontos em riqueza, 66 em longevidade e 43 em escolaridade.