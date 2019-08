Região registra queda de assassinatos e tentativas; estupros crescem em julho

Os casos de homicídio e tentativa tiveram queda na região em julho deste ano, em comparação a igual período do ano passado. A maior redução se refere aos assassinatos praticados nos dez municípios do Alto Tietê: caíram de 17 para cinco, uma diminuição de 70,59%. As ocorrências de estupro, porém, tiveram leve alta; pularam de 35 para 36. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (23) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Dos cinco homicídios ocorridos mês passado na região, a maioria foi em Mogi das Cruzes. Duas pessoas foram assassinadas na cidade. Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Suzano registraram um caso cada.

Em julho passado, sete municípios foram os responsáveis por puxar os altos índices de assassinatos do Alto Tietê. Na época, a mais violenta foi Itaquá, que computou cinco homicídios. Seguido de Suzano, totalizando quatro casos; Poá computou três assassinatos; Arujá e Mogi registraram duas ocorrências cada; e Ferraz fechou o mês com um registro.

Tentativas

Dados da SSP mostram ainda um recuo dos índices de tentativa de homicídio na região. Foram computadas 12 ocorrências no ano passado, contra oito no último mês deste ano, o que representa a uma diminuição de 33,33%.

Apesar de não computar nenhum caso de homicídio em julho, Arujá, que tem uma população estimada em 88.455, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi o município com o maior número de tentativas dos outros nove municípios da região: três.

Biritiba Mirim, Ferraz, Guararema, Itaquá e Mogi registraram um caso cada de atentados, seja a faca ou a disparos de arma de fogo.

Estupro

A região teve leve alta de 2,86% nas ocorrências de estupro. Passaram de 35 para 36, segundo dados da SSP.

Latrocínio

Já casos de latrocínio - roubo seguido de morte - não tiveram alteração, em comparação a julho deste ano e do passado. Foram duas ocorrências registradas no sétimo mês de ambos os anos.

Flagrantes

O Alto Tietê fechou julho com 310 adultos presos em flagrante e 51 adolescentes apreendidos.