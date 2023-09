Região tem 156 candidatos na disputa por 45 vagas nos Conselhos Tutelares

São 17 candidatos em Suzano para dez vagas titulares em duas unidades. Em Mogi das Cruzes são 43 concorrentes para quatro Conselhos Tutelares (20 vagas na disputa). Em Poá, são 24 candidatos; Ferraz 26, e Itaquá 46.

Em Suzano, a eleição que definirá os dez novos conselheiros tutelares de Suzano será realizada neste domingo e todos os moradores com mais de 16 anos e que estão em dia com a Justiça Eleitoral terão direito a votar em um dos 17 candidatos. Serão disponibilizados três polos regionais que concentrarão todos os locais de votação nas três regiões da cidade.

É preciso levar um documento de identidade com foto e título eleitoral para votar. O pleito será conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), com apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano

O polo da região central ficará situado na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Centro), o polo da região sul será na Escola Estadual Dr. Anis Fadul (rua Benedito José Rangel 95 - Vila Rica) e o polo da região norte sediará as atividades na Escola Estadual Maria Elisa de Azevedo Cintra (rua Presbítero Benedito de Oliveira, 61 - Jardim Dona Benta). Para saber em qual dos três polos o eleitor votará de acordo com a escola, basta acessar o link bit.ly/CandidatosConselhoTutelarSuzano. Os candidatos encerram o período de campanha, iniciada em 31 de agosto, nesta sexta-feira (29/09).

Pelo menos 156 candidatos disputam, no domingo (1º de outubro), a eleição dos Conselhos Tutelares nas cidades do Alto Tietê. São cinco titulares por conselho e mais cinco suplentes. Estão na disputa 45 vagas de titulares na região.