Região tem 19 acidentes no feriado prolongado

O feriado prolongado do último dia 12 de outubro resultou em 19 acidentes de trânsito, verificados entre sexta-feira (12) e domingo (14), nas rodovias que cortam a região. Ao menos nove ocorrências foram na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, com quatro vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) verificou sete acidentes leves e dois graves na Mogi-Bertioga. Na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) foram duas ocorrências, sem vítimas. Já na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), ocorreram quatro acidentes, com uma vítima grave no trecho do Alto Tietê. De acordo com a Ecopistas, os pedágios de Itaquaquecetuba e Guararema receberam 312,8 mil veículos no sentido Rio e 289,8 mil no sentido São Paulo. Pelo menos 887 mil carros passaram nas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

A SPMar, que administra o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-31), contabilizou três acidentes sem vítimas durante o período. A concessionária estima que 135 mil veículos tenham trafegado na via, entre quinta-feira e domingo. A Rodovia Presidente Dutra (SP-60) teve um único acidente no trecho que compreende os municípios do Alto Tietê. A ocorrência foi em Arujá, com uma vítima leve. Em toda a Presidente Dutra, a CCR NovaDutra contabilizou 99 acidentes, com 41 feridos e um romeiro morto na caminhada, na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba.

A PMRv verificou uma redução de 43% nos acidentes de trânsito nas vias fiscalizadas pela Operação Padroeira, passando de 47 ocorrências em 2017, para 27 neste ano. A redução de vítimas fatais foi de 50%. Dos 27acidentes verificados pela polícia, 11 vítimas tiveram ferimentos leves, cinco ficaram em estado grave e uma morreu. A operação fiscalizou as rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto, Dom Pedro I (SP-065), Mogi-Bertioga e Índio-Tibiriçá (SP-031), totalizando 457 quilômetros de malha viária.