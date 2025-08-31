Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 31 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Região tem 20 ambulâncias do Samu para atender 29 mil chamados em 6 meses

Número é 12,3% menor em relação ao mesmo período do ano passado

31 agosto 2025 - 05h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Ambulância do Samu compartilhando para atender chamados na regiãoAmbulância do Samu compartilhando para atender chamados na região - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

As 20 ambulâncias do Samu em operação no Alto Tietê realizaram 29.051 atendimentos no primeiro semestre de 2025, número 12,3% menor em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 33.138 chamados. Apesar das diferenças na gestão, os municípios compartilham o mesmo modelo de regulação, que prioriza os casos mais graves e garante atendimento imediato às ocorrências emergenciais.

Suzano conta com cinco ambulâncias do Samu atuando, sendo três de suporte básico para o município, uma destinada ao atendimento em Poá e uma de suporte avançado. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 4.359 atendimentos, contra 4.291 no mesmo período do ano passado, quando a frota já tinha o mesmo número de veículos.

De acordo com a Prefeitura, não há um tempo médio fixo de resposta, já que fatores como distância, trânsito, disponibilidade de ambulâncias e gravidade das ocorrências influenciam diretamente. Todos os chamados passam por uma classificação de prioridade, de forma a garantir atendimento imediato aos casos mais urgentes. O quadro de pessoal encontra-se completo e, por isso, não há previsão de reforço de frota, sendo mantida a atual estrutura para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços.

Nos municípios de Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel o atendimento é realizado pelo Consórcio Regional de Saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu). Trata-se de um consórcio público intermunicipal de saúde, de natureza autárquica, que cobre uma população estimada em 691.007 habitantes (IBGE 2023) em uma área de 2.185 quilômetros quadrados.

O Cresamu dispõe de 12 ambulâncias: 10 de Suporte Básico de Vida e 2 de Suporte Avançado de Vida, conforme portarias federais. O número de viaturas não mudou entre este ano e o de 2024, mas houve renovação da frota.

No primeiro semestre de 2025, o Cresamu atendeu 21.189 chamados, frente a 25.018 no mesmo período do ano anterior. O tempo médio de resposta é de 30 minutos, podendo variar de acordo com a gravidade, e não há previsão de reforço, já que, segundo a empresa, o número atual é considerado adequado à população atendida.

Em Ferraz de Vasconcelos o Samu opera com três ambulâncias: duas viaturas de Suporte Básico de Vida, que prestam socorro nos casos envolvendo urgências, e uma ambulância de Suporte Avançado de Vida, que tem equipamentos e uma equipe diferenciada para prestar atendimento a ocorrências de emergências que envolvam risco de morte.

O serviço dispõe também de uma ambulância reserva técnica, que entra em operação quando algum dos outros veículos precisa de manutenção.

No primeiro semestre de 2025, o serviço registrou 3.503 chamados, além de 843 atendimentos de orientação médica por telefone. Já no mesmo período de 2024, foram 3.829 chamados e 807 orientações telefônicas. Segundo a Prefeitura, as ocorrências passam por triagem da Central de Regulação Médica, onde um médico define a prioridade de cada caso. 

Nas chamadas emergenciais, o tempo médio entre as ligações e a chegada das equipes foi de 13 minutos e 30 segundos. A cidade já opera no limite estabelecido pelo Ministério da Saúde, sem previsão de expansão da frota.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária
Cidades

Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária

Alto Tietê tem quase 100% de água e 90% de esgoto, aponta Sabesp
Cidades

Alto Tietê tem quase 100% de água e 90% de esgoto, aponta Sabesp

Suzano recebe 'Festival Sementeia 2025' a partir desta segunda-feira
Cidades

Suzano recebe 'Festival Sementeia 2025' a partir desta segunda-feira

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança
Cidades

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas
Cidades

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José
Cidades

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José