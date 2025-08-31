Região tem 20 ambulâncias do Samu para atender 29 mil chamados em 6 meses

As 20 ambulâncias do Samu em operação no Alto Tietê realizaram 29.051 atendimentos no primeiro semestre de 2025, número 12,3% menor em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 33.138 chamados. Apesar das diferenças na gestão, os municípios compartilham o mesmo modelo de regulação, que prioriza os casos mais graves e garante atendimento imediato às ocorrências emergenciais.

Suzano conta com cinco ambulâncias do Samu atuando, sendo três de suporte básico para o município, uma destinada ao atendimento em Poá e uma de suporte avançado. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 4.359 atendimentos, contra 4.291 no mesmo período do ano passado, quando a frota já tinha o mesmo número de veículos.

De acordo com a Prefeitura, não há um tempo médio fixo de resposta, já que fatores como distância, trânsito, disponibilidade de ambulâncias e gravidade das ocorrências influenciam diretamente. Todos os chamados passam por uma classificação de prioridade, de forma a garantir atendimento imediato aos casos mais urgentes. O quadro de pessoal encontra-se completo e, por isso, não há previsão de reforço de frota, sendo mantida a atual estrutura para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços.

Nos municípios de Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel o atendimento é realizado pelo Consórcio Regional de Saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu). Trata-se de um consórcio público intermunicipal de saúde, de natureza autárquica, que cobre uma população estimada em 691.007 habitantes (IBGE 2023) em uma área de 2.185 quilômetros quadrados.

O Cresamu dispõe de 12 ambulâncias: 10 de Suporte Básico de Vida e 2 de Suporte Avançado de Vida, conforme portarias federais. O número de viaturas não mudou entre este ano e o de 2024, mas houve renovação da frota.

No primeiro semestre de 2025, o Cresamu atendeu 21.189 chamados, frente a 25.018 no mesmo período do ano anterior. O tempo médio de resposta é de 30 minutos, podendo variar de acordo com a gravidade, e não há previsão de reforço, já que, segundo a empresa, o número atual é considerado adequado à população atendida.

Em Ferraz de Vasconcelos o Samu opera com três ambulâncias: duas viaturas de Suporte Básico de Vida, que prestam socorro nos casos envolvendo urgências, e uma ambulância de Suporte Avançado de Vida, que tem equipamentos e uma equipe diferenciada para prestar atendimento a ocorrências de emergências que envolvam risco de morte.

O serviço dispõe também de uma ambulância reserva técnica, que entra em operação quando algum dos outros veículos precisa de manutenção.

No primeiro semestre de 2025, o serviço registrou 3.503 chamados, além de 843 atendimentos de orientação médica por telefone. Já no mesmo período de 2024, foram 3.829 chamados e 807 orientações telefônicas. Segundo a Prefeitura, as ocorrências passam por triagem da Central de Regulação Médica, onde um médico define a prioridade de cada caso.

Nas chamadas emergenciais, o tempo médio entre as ligações e a chegada das equipes foi de 13 minutos e 30 segundos. A cidade já opera no limite estabelecido pelo Ministério da Saúde, sem previsão de expansão da frota.