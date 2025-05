Região tem 2,5 mil roubos em 4 meses e vê queda de 16,2% nos casos

O número de roubos caiu 16,2% no primeiro quadrimestre de 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os números são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Entre janeiro e abril de 2025, foram registrados 2.505 roubos. No mesmo período de 2024, foram 2.992 ocorrências deste tipo. Os números englobam roubos a celular, veículos, cargas, bancos, entre outros.

Diminuição

Oito cidades tiveram diminuição no número de roubos registrados.

A que teve a maior queda foi Biritiba Mirim, que viu os casos diminuírem 50%, saindo de seis em 2024 para três neste ano.

Ferraz de Vasconcelos aparece depois, com uma diminuição de 33,5% nos casos de roubo. No primeiro quadrimestre de 2024, foram 540 ocorrências e, no mesmo período deste ano, foram 359 casos.

Poá fecha o top-3, com uma diminuição de 29,1%. O número caiu de 377 para 267 na cidade. Salesópolis fica atrás, com uma queda de 25%, saindo de quatro casos em 2024 para três em 2025.

Logo depois aparece Suzano, que viu os roubos diminuírem 19,9%, saindo de 606 no ano passado para 485 em 2025. Santa Isabel teve uma queda de 17,8%: as ocorrências saíram de 28 em 2024 para 23 neste ano. Mogi das Cruzes fica logo atrás, com uma diminuição de 16,6%. Os roubos passaram de 444 no ano passado para 370 neste ano.

A cidade com a menor queda foi Guararema, que saiu de 14 para 12 casos, o que significa uma redução de 14,2% nos casos.

Aumento

As cidades de Arujá e Itaquaquecetuba foram as únicas que tiveram aumento nos casos de roubo de um ano para o outro. Arujá teve um aumento de 6,8% entre o quadrimestre de 2024 e 2025. No ano passado, foram 102 roubos e, neste ano, os casos chegaram a 109. Itaquá teve leve crescimento nas ocorrências, saindo de 871 roubos em 2024 para 874 em 2025. O aumento foi de 0,3% no município.