Região tem 36 entidades proibidas de receber repasses públicos

O Tribunal de Contadas do Estado de São Paulo (TCE) atualizou a lista (que consta em seu site) de entidades impedidas de receber novos auxílios, subvenções ou contribuições do Estado ou das administrações municipais, até que regularizem a situação perante o Tribunal. Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Santa Isabel lideram a lista regional com mais instituições proibidas de adquirir repasses públicos. A Associação de Amparo ao Menor de Itaquá (Aami) é o órgão com mais processos no TCE, citada cinco vezes. Ao todo, 36 organizações estão censuradas na região.

A cidade que contabiliza o maior número de entidades impedidas é Itaquá. Oito instituições foram censuradas. Entre elas, duas ONG's, dois grupos de apoio e uma creche. Ferraz e Santa Isabel contam, cada um, com sete instituições proibidas de receber verbas. No município ferrazense, destaca-se o Instituto de Integração à Cidadania Começar De Novo- Creche Monteiro Lobato, citado em dois processos. Em Santa Isabel, as associações dos moradores do bairro do Ouro Fino, Vila Santa Isabel e Cruzeiro também têm dois processos, assim como o Santa Isabel Esporte Clube.



Seis

Arujá, Mogi das Cruzes e Poá somam seis entidades censuradas. Na cidade poanese, duas organizações carnavalescas estão impedidas: Bloco Carnavalesco Vai Quem Quer Futebol e Samba e a Liga Poaense das Escolas de Samba de Entidades Carnavalescas. O Grêmio Recreativo Cultural Carnavalesco Escola de Samba Diamante Negro, de Arujá, também é citado na lista do TCE. Biritiba-Mirim tem quatro instituições vedadas, entre elas, duas associações de pais e mestres, sendo que a da Creche Municipal Prefeito Lucidio Leme Da Cunha foi destacada em dois processos, e a EMEF João Cardoso de Siqueira Pinto apenas uma vez.



Em Suzano, também são quatro as entidade que precisam fazer regularização: Associação Atlética Report; Esporte Clube União Suzano; Comunidade Kolping São Judas Tadeu e Associação Suzanense Falcões do Karatê.