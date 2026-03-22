Região tem 43,6 mil títulos cancelados; eleitores correm para regularizar

O Alto Tietê tem 43.607 títulos eleitorais cancelados e pendentes de regularização, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O prazo para regularização termina no dia 6 de maio, cerca de cinco meses antes das eleições de 2026.

A cidade com maior número de títulos cancelados é Ferraz de Vasconcelos, com 12.884, seguida por Poá (10.234), Arujá (6.379), Santa Isabel (3.594), Suzano (3.431), Itaquaquecetuba (3.152), Mogi das Cruzes (1.610), Salesópolis (1.333), Guararema (530) e Biritiba Mirim (460).

Para saber se o título foi cancelado, o eleitor pode consultar a sua inscrição no site do TRE, no cartório eleitoral ou por meio da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP, no telefone 148.

Os eleitores que estão com o documento cancelado precisam requerer revisão ou transferência do título em um cartório eleitoral ou no autoatendimento no site do TRE ou aplicativo E-Título. Para regularizar, o eleitor deve pagar uma multa de R$ 3,51 por turno em que não votou e não justificou. Os pagamentos podem ser feitos por boleto, cartão de crédito ou Pix.

Segundo o TRE, está prevista a realização de um plantão de atendimento nos dias 1, 2 e 3 de maio. Já nos dias 4, 5 e 6 de maio haverá extensão do horário de atendimento, das 9 às 17 horas. O órgão orienta que os eleitores regularizem os títulos o mais breve possível, pois nos meses próximos ao fechamento de cadastro, principalmente em abril e maio, é a maior procura pelos serviços.

Em 2026, o 1º turno será no dia 4 de outubro. Estão em disputa os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.

Cancelamento

Os títulos podem ter sido cancelados por ausência e não justificativa por três turnos consecutivos ou pela ausência na revisão do eleitorado. Com o cancelamento, não é possível votar, tomar posse de concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em bancos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação eleitoral.