Região tem 67 integrantes da Defesa Civil e 42 dos bombeiros

As cidades de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos têm no total 67 agentes na Defesa Civil e 42 bombeiros para atender casos de enchentes na região, totalizando 109 membros. Essas cidades juntas somam 1.426.028 milhão de habitantes. Portanto para cada 13 mil pessoas há apenas um agente da Defesa Civil ou bombeiro. Os dados são baseados em cargos de atendimento imediato. Sendo assim, não contam os cargos administrativos e plantonistas para emergências.

A maior cidade do Alto Tietê, Mogi das Cruzes que possui 445.842 habitantes, conta com 8 agentes da Defesa Civil e 18 bombeiros. Além disso, a cidade conta com o apoio de secretarias municipais, órgãos estaduais e empresas concessionárias, na Operação Verão. Durante o período, a prioridade é o atendimento a problemas causados pelas chuvas, com os funcionários de cada um dos órgãos atuando dentro de suas competências.

Já Itaquaquecetuba, uma das cidades mais prejudicadas com casos de enchentes, possui 370.821 habitantes, têm 20 agentes da Defesa Civil e 7 bombeiros.

Em Suzano, o número de habitantes, é de 297.637. A cidade conta com 15 integrantes da Defesa Civil e 10 bombeiros. Além disso, no caso de necessidade os plantonistas do Plano Verão são acionados para atendimentos emergenciais.

Ferraz de Vasconcelos, possui 194.276 habitantes e conta com 18 agentes para atender ocorrências de imediato e 7 bombeiros. Também conta com mais 40 servidores de plantão, que fazem parte da Operação Verão.

Poá, a menor cidade entre as citadas na reportagem, não possui uma base do Corpo de Bombeiros e é atendida pela base de Suzano. A cidade possui 117.452 habitantes, 06 agentes da Defesa Civil e tem o apoio dos 10 bombeiros de Suzano. Além disso, conta com o apoio de 02 agentes administrativos e equipes de apoio por parte das demais secretarias em casos de emergência.

Os sensos populacionais de cada cidade, foram coletados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram fechados em agosto de 2019 e serão atualizados em agosto deste ano.

Além do atendimento em casos de enchentes, o papel da Defesa Civil é executar ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e incidentes, além de preservar a moral da população.

Já os Bombeiros tem por missão prevenir e realizar ações de combate a incêndios, salvamentos, desastres naturais, resgates, segurança e proteção contra pânico, proteger o meio ambiente e executar ações para promover o bem- estar social e garantir a ordem pública.