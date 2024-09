Região tem 926 candidatos para provas de contratação de professores

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica neste domingo (29) as provas do processo seletivo simplificado para contratação de professores para as classes do ensino técnico. No Alto Tietê, participam do concurso 926 profissionais graduados e/ou que possuam habilitação adequada para docência em uma das nove opções de cursos técnicos oferecidos na rede paulista. Em todo o Estado, a expectativa é contratar 3.000 profissionais para 2025.

No Alto Tietê, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano são locais de prova. Os candidatos podem consultar os endereços na página oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), empresa responsável pelo concurso, em www.conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24.

Os selecionados irão ministrar aulas presenciais aos estudantes conforme habilitações e os componentes curriculares adequados. São nove cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Candidatos que não participarem da atribuição de aula no início do ano letivo podem concorrer a vagas remanescentes.

Provas objetivas e discursivas

O processo seletivo simplificado é dividido em quatro partes: prova objetiva, prova discursiva, prova prática e avaliação de títulos. Neste domingo, serão aplicadas as duas primeiras. A etapa objetiva inclui 30 questões de múltipla escolha – 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 referentes ao eixo técnico específico. Cada item vale 1 ponto (no total, 30 pontos). Já a prova discursiva é composta por uma questão com valor total de 20 pontos. O gabarito deverá ser divulgado no dia 30 de setembro.

É preciso ficar atento aos horários. As provas objetiva e discursiva para os eixos Gestão e Negócios e Saúde serão realizadas na parte da manhã - das 9h às 12h. Para os candidatos dos eixos Turismo, Hospitalidade e Lazer, Tecnologia da Informação e Recursos Naturais os exames estão marcados para o período da tarde - das 15h às 18h.

Envio de títulos e videoaula até dia 28 de setembro

O processo engloba ainda avaliação de títulos (diplomas de formação e experiência profissional) e prova prática (videoaula gravada). Por isso, os candidatos também não podem perder os prazos. A banca examinadora recebe até dia 28 de setembro os documentos e o vídeo em sua Página do Candidato. A somatória dessas duas etapas é importante para a nota final do processo seletivo. São até 20 pontos atribuídos para cada fase.

Para 2025, a Seduc-SP deve ampliar a quantidade de escolas e municípios que ofertam o itinerário de ensino técnico.