Região tenta reduzir tempo de espera por consultas; hoje chega até dois meses

Mesmo com, pelo menos, 100 Unidades Básicas de Saúde (UBS), a espera por exames e consultas na região do Alto Tietê pode chegar a até dois meses. São cerca de 100 mil atendimentos por mês, com uma espera máxima de 8 semanas. As cidades têm reforçado suas equipes, realizando diferentes estratégias para assegurar que seus pacientes sejam atendidos mais rapidamente.

Em Suzano o tempo de espera entre a marcação e o atendimento na unidade dura de um a 30 dias. De acordo com a Prefeitura, no último semestre houve a ampliação do atendimento com mais três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), o que ajudou na rapidez dos serviços. Atualmente a cidade dispõe de 24 UBS e têm uma média de 27,2 mil atendimentos médicos mensais.

Paralelamente, Mogi das Cruzes está revisando contratos, serviços e prazos com o objetivo de ampliar o número de vagas e agilizar os serviços. Segundo a Audiência Pública da Saúde realizada na última semana, as primeiras iniciativas criaram mais de 18 mil vagas para exames, consultas e cirurgias de especialidades médicas. O município conta com 62 unidades de saúde, sendo 19 unidades básicas, 17 unidades da Estratégia Saúde da Família, 6 unidades de Saúde Mental e 7 Pronto-Atendimentos, além de um Hospital Municipal e 13 unidades especiais.

Já em Itaquaquecetuba, foi lançado o programa Agiliza SUS, um acelerador de consultas, exames e pequenas cirurgias com oferta de 35 mil vagas. Existem 16 UBSs no município, e suas equipes médicas atuam em um esquema especial para agilizar os atendimentos e plantões aos fins de semana. O objetivo é agilizar tanto a demanda reprimida quanto a recente.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos optou por utilizar agendamento online e presencial. Dessa forma, as vagas são mais otimizadas e a comunicação incentiva os pacientes a evitarem a ausência em horários marcados. Hoje a cidade conta com mais de 80% de cobertura na Atenção Primária à Saúde, 14 UBSs e uma média mensal de 17 mil atendimentos.

Santa Isabel também disponibilizou o agendamento online e presencial, além de vagas espontâneas do dia e vagas programáticas. Atualmente o quadro do município está conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e segue atualizado, com mais de 9 mil vagas disponíveis. Existem 4 UBS, 6 ESF e 1 Pacs Jaguari/ Pouso Alegre.

Em Arujá, o tempo de espera para consultas pode variar de 15 a 30 dias, dependendo da especialidade médica. Além disso, o tempo de espera para exames pode chegar até 60 dias. A cidade possui 9 Unidades Básicas de Saúde e registrou 14.523 atendimentos em janeiro deste ano. Para agilizar o atendimento, a prefeitura contratou mais médicos e estão realizando treinamentos e reuniões contínuas para alinhar o processo de trabalho.