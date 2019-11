Região terá R$ 23 milhões com leilão da Petrobrás; metade da estimativa prevista

O Alto Tietê vai receber R$ 23.470.124,65 com o leilão da Petrobrás realizado na última quarta-feira (6). Entretanto, em estimativa realizada em outubro, mostrou que a região receberia R$ 46.724.385,91, ou seja, o dobro do que de fato foi confirmado.

Entre as dez cidades da região, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos serão as mais beneficiadas.

Repasses

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano e Ferraz de Vasconcelos são as cidades mais beneficiadas pelos repasses. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), as quatro cidades vão receber R$ 3.587.229,02, cada.

Isso resulta em um repasse total de R$ 14.348.916,08, somente para essas cidades.

No levantamento individual feito na estimativa de outubro, mostrava que cada uma receberia R$ 7.141.464,97, o que resultava em um repasse total para essas cidades de R$ 28.565.859,88.

Em seguida aparecem Poá e Arujá, com R$ 2.461.278,51 e R$ 2.026.935,24, respectivamente, no levantamento oficial.

Na estimativa feita no último mês mostrou que Poá receberia R$ 4.899.919,72 e Arujá R$ 4.035.228,01.

Santa Isabel, Biritiba-Mirim e Guararema vão receber R$ 1,5 milhão, R$ 1,1 milhão e R$ 1,013 milhão, respectivamente.

Estimativa

Na estimativa, os repasses para essas cidades foram de R$ 3,1 milhões, R$ 2,3 milhões e R$ 2,017 milhões.

No repasse apontado oficialmente mostra que Salesópolis receberá R$ 868 mil, ou seja, a cidade com menos repasses do leilão na região. Na estimativa apontava que Salesópolis receberia R$ 1,7 milhões.

Cessão Onerosa

Os recursos vão vir com repasses do governo federal, oriundos da conhecida "cessão onerosa".

De acordo com a lei brasileira, o Estado é dono das reservas minerais, neste caso é o petróleo. O governo pode repassar (ceder) o direito de exploração dessas reservas a empresas terceirizadas (privadas), e quando ocorre isso, a ação é conhecido por cessão onerosa.

Estado

São Paulo será o estado mais beneficiado, com um total de R$ 708.145.072,51 oriundos da cessão onerosa.