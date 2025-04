Regras para circulação de 40 mil caminhões na região são aplicadas

As cidades do Alto Tietê têm uma somatória de pelo menos 40 mil caminhões e camionetas registradas. O número elevado torna necessário restringir a circulação desses veículos em alguns municípios, principalmente em suas regiões centrais.

O sistema de restrição de Suzano está em vigor há mais de uma década e ele determina que o trânsito de caminhões na região central seja proibido de segunda-feira a sábado, das 7 às 21 horas. Em caso de veículos que transportam cargas perecíveis, desde que possuam identificação, a circulação é permitida. Em casos excepcionais, como uma mudança de imóvel que precisa ser feita dentro do horário restrito, é preciso procurar a secretaria para ser emitida uma autorização.

Em Mogi das Cruzes, o centro é caracterizado por vias antigas e estreitas, o que dificulta o trânsito de veículos de grande porte. Por esse motivo, o trânsito de caminhões, cuja frota da cidade chega aos 24.298, é regulamentado por sinalização existente nas vias, que obedecem aos decretos municipais estabelecidos desde o ano 2000. Os horários de circulação, bem como os de carga e descarga, variam de acordo com a região da cidade.

A frota mais recente de caminhões registrada em Itaquaquecetuba é a de 2024, que totaliza 3.483 veículos. Existem áreas na cidade com restrições à circulação de caminhões.

O proprietário que deseja passar por essas áreas deve acessar o site do Cobrasin do município, entrar na aba “Cartão Caminhão”, anexar os documentos solicitados e aguardar a aprovação do pedido. O horário permitido para carga e descarga na área central da cidade é das 20 às 9 horas.

O município de Ferraz não tem restrição para a circulação de caminhões, porque a cidade faz interligação entre São Paulo e o Alto Tietê. A cidade tem cerca de 11 mil veículos de transportes pesados, incluindo caminhões.

A circulação de caminhões na região central do município de Santa Isabel possui restrição na Av. da República, sendo ela de segunda-feira a sábado das 11h às 20h. Em domingos e feriados, o trânsito é livre, assim como todos os demais dias nas vias transversais.

Poá tem 1.401 caminhões registrados atualmente. A cidade não possui restrição de circulação ou horário de carga e descarga na região central.

A cidade de Guararema, por sua vez, possui restrições apenas para veículos superdimensionados. Para os caminhões de tamanho padrão, a Prefeitura informa que não há restrições.